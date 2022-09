Menselijke resten bedrijventerrein Hoorn zijn van UvA-studente Sumanta Bansi

Het forensisch onderzoek op het bedrijventerrein waar de menselijke resten van Bansi gevonden zijn. Beeld ANP

De 22-jarige Bansi verdween in februari 2018 uit haar woonplaats Hoorn. De studente biomedische wetenschappen woonde destijds bij het gezin van Manodj B. (42), van wie ze op het moment van de verdwijning acht weken zwanger was. B. werd in juli veroordeeld tot vijftien jaar gevangenisstraf voor het doden van Bansi en het wegmaken van haar lichaam.

B. ging in hoger beroep. Een gesprek met hem leverde nieuwe informatie op en leidde de politie dinsdag naar de rand van het bedrijventerrein Hoorn 80, waar de menselijke resten zijn gevonden.

De rechtbank redeneerde destijds dat het niet anders kon dan dat Manodj B. de studente met geweld om het leven heeft gebracht. Hij was de laatste die haar in leven had gezien. Aanwijzingen dat zij zou zijn overleden door een ongeval of zelfdoding waren er niet. Ook een natuurlijke dood leek uitgesloten, evenals een vrijwillige verdwijning. Volgens de rechtbank heeft B. totaal niet willen meewerken aan het onderzoek.

Voor het bewijs gebruikte de rechtbank onder meer zeer belastende opnamen van B., waarin hij onder meer zegt dat hij Bansi heeft vermoord, ‘gewoon, zo door het hart’. Ruim een week nadat hij haar om het leven had gebracht, stapte hij naar de politie om aan te geven dat ze niet was teruggekeerd van vakantie en dat hij haar wilde laten uitschrijven.

In het vonnis woog de rechtbank mee dat B. ongeruste familieleden van het slachtoffer lang voor de gek heeft gehouden, waardoor de moeder van Bansi zich pas in november 2018 bij de politie meldde.

