Mens is niet de enige met gevoel voor melodie

Om maar met de deur in huis te vallen: vanwaar uw interesse in muziek?

"Ik ben opgegroeid in een gezin waar muziek belangrijk was. Mijn ouders speelden piano, mijn broers drums en saxofoon. Muziek maken zou ook mijn toekomst zijn. Maar als pianist raakte ik steeds meer geïnteresseerd in hoe het komt dat we muziek zo mooi vinden en dat die zo belangrijk is in veel culturen. Mijn interesse verschoof van muziek naar muzikaliteit.