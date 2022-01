Melkweg ‘voelt zich verantwoordelijk’ en opent deuren als buurthuis voor jongeren

De Melkweg opent vrijdag zijn deuren als buurtcentrum voor jongeren. Beeld ANP

Als poppodium ligt de Melkweg al bijna twee jaar zo goed als plat, als buurtcentrum opent het zaterdag zijn deuren. Een buurtcentrum voor jongeren welteverstaan. Het cultureel centrum aan de Lijnbaansgracht biedt bezoekers van 15 tot 25 jaar een veilige ontmoetingsplek. Er worden activiteiten georganiseerd, maar gewoon hangen mag ook.

“De Melkweg en jongerencultuur gaan hand in hand,” zegt Melkwegdirecteur Laura Vogelsang. “En daarom voelen wij een verantwoordelijkheid iets te doen voor jongeren. We weten allemaal dat ze het zwaar hebben. Er is eenzaamheid en ze worden geremd in hun ontwikkeling. Wij bieden ze een programma en er is een jongerencoach voor wie er behoeft heeft aan een gesprek.”

Bekende namen verlenen hun medewerking: “Jongeren kunnen bijvoorbeeld het bordspel 30 Seconds spelen met Défano Holwijn. Filmkijken kan ook. George Dendoe van SMIB laat Planet of the Apes zien, zijn favoriete film, waar hij een soort hoorcollege over geeft. De activiteiten hebben een educatief karakter.”

Strikte regels

Komend weekend en het weekend daarop mogen er maximaal 100 jongeren tegelijk aanwezig zijn in de Melkweg, waar twee zalen geopend worden. Reserveren kan op de site van de Melkweg. Coronaregels, zoals die ook gelden in ‘echte’ buurthuizen, zullen strikt worden nagevolgd, zegt Vogelsang: “Bezoekers moeten zitten, op 1,5 meter afstand van elkaar. Wie naar het toilet wil, moet een mondkapje op.”

Laura Vogelsang trad 1 november in dienst als nieuwe directeur van de Melkweg.