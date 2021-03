‘Melkpak-satellieten’ uit Amsterdam krijgen Europese miljoenensteun

Satellieten van het Amsterdamse Hiber. Beeld Hiber

Het in 2016 opgerichte Hiber bouwt vanuit de Houthavens aan een mondiaal netwerk van draadloze verbindingen.

Daarbij kunnen apparaten waar ook ter wereld verbinding vinden met hun eigenaar, ook op plekken waar geen wifi of mobiele netwerken beschikbaar zijn – 90 procent van het aardoppervlak. Het gaat daarbij onder meer om zenders op oliepompen in het noorden van Canada, elektriciteitsmasten in Californië of boeien in de Noordzee.

Zulke netwerken kunnen uiteenlopende functies hebben. Denk bijvoorbeeld aan het volgen van vee in de Australische outback. Of het opsporen van defecte irrigatiepompen in Afrika. Of meteorologische meetstations die hun weergegevens in de arctische woestijn zo kunnen doorgeven. Ook kunnen tsunami-alarmen in de Stille Oceaan met sirenes verbonden worden.

Uiteindelijk zouden ook consumenten gebruik kunnen gaan maken van Hiberdiensten, om bijvoorbeeld in de gaten te houden of hun auto wordt gestolen of hun bootje niet zinkt.

Het gaat daarbij om langeafstandszendertjes die alleen een boodschap doorgeven als er een satelliet overvliegt. Daardoor kan de stroomvoorraad in hun accu’s tien tot vijftien jaar meegaan. De signalen worden door Hiber opgevangen in Delft en op Spitsbergen en direct doorgestuurd naar opdrachtgevers.

Melkpak

De minisatellieten die Hiber daarvoor gebruikt, zijn zo groot als een tweeliterpak melk. Met twintig satellieten streeft het bedrijf naar een mondiaal dekkend netwerk dat elke plek op aarde 24 uur per dag bestrijkt, onherbergzame gebieden intensiever dan de bewoonde wereld. Aanvankelijk wilde Hiber het netwerk rond deze tijd al klaar hebben, maar vanwege de coronacrisis heeft een aantal potentiële klanten opdrachten even in de ijskast gezet

Hiber voorziet, afhankelijk van het gebruik, uiteindelijk 48 exemplaren die in een lage baan gemiddeld 600 kilometer boven de aarde cirkelen. Inclusief lancering kosten ze per stuk een miljoen euro en elke satelliet is in staat een miljoen zendertjes met elkaar te verbinden.

De tien kilo zware kunstmaantjes zijn klein genoeg om mee te reizen met reguliere lanceringen. De eerste Hibersatelliet ging eind 2018 de ruimte in met een raket van Elon Musks SpaceX. In januari dit jaar is nummer vier vanuit Kazachstan gelanceerd. De satellieten moeten met enige regelmaat worden vervangen; vanwege hun lage baan verbranden ze na een jaar of vijf jaar in de dampkring.

Innovatiefonds

Met de nieuwe investering wil Hiber de sprong van startup naar doorgroeiend techbedrijf maken. Het merendeel van dat bedrag, 15 miljoen euro, komt uit een innovatiefonds van de EU. Daarnaast verleent Nederland het bedrijf een krediet en toppen eerdere geldschieters hun investering op.

Het bedrijf waar nu zestig mensen werken, is opgezet door webondernemers die eerder maaltijdbezorger Just Eat Benelux voor 22,5 miljoen aan Takeaway en massageplatform Treatwell voor 34 miljoen aan Japanners verkochten, werd aanvankelijk gefinancierd door private investeerders uit Nederland en een innovatiekrediet van de overheid.

Technologische steun komt van de Nederlandse overheid – die het bedrijf in 2019 uitriep tot ‘nationaal icoon’ – en de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.