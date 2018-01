Meldpunt ontvangt meer en heftigere meldingen discriminatie

Vorig jaar trokken 392 slachtoffers aan de bel bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA), in 2016 waren dit er 314.



De meeste meldingen betreffen antizwartracisme en discriminatie van Amsterdammers met een Marokkaanse achtergrond. Hoofdzakelijk op de werkvloer en op straat.



Volgens Lucienne Gena, directeur van MDRA, vindt een zorgelijke verharding in de samenleving plaats. Ze maakte de cijfers bekend naar aanleiding van het spoeddebat komende woensdag in de gemeenteraad over de onthoofde pop die vorige week voor het hek van de Emir Sultan moskee werd neergelegd.



Schrijnende gevallen

Het incident werd breed uitgemeten in het nieuws. Maar het is lang niet het ergste wat Gena voorbij heeft zien komen.



Schrijnende voorbeelden heeft ze in overvloed. Een vrouw met een hoofddoek die in haar gezicht werd gespuugd en uitgescholden, of een zwangere vrouw met een hoofddoek die van haar fiets werd geduwd. "Ook was er een Marokkaans gezin dat een rookbom in de tuin gegooid kreeg door iemand die riep 'We roken alle moslims uit'."



Meldingsbereidheid

Op basis van de cijfers kan overigens niet worden geconcludeerd dat er sprake is van een toename van discriminatie, benadrukt Gena. "Het zegt in de eerste plaats iets over de meldingsbereidheid van de slachtoffers."



Slachtoffers van discriminatie zijn doorgaans terughoudend met het doen van een melding, zegt Gena. De cijfers geven volgens haar dan ook maar een fractie van de werkelijke omvang van het probleem weer. "Dat komt omdat discriminatie vaak ook juist door de instellingen wordt gedaan. Het vertrouwen dat er iets met een melding gebeurt, is onder slachtoffers doorgaans klein."



Bemiddeling

Het MDRA hoopt dat vertrouwen te vergroten. Het meldpunt heeft als doel de omvang van discriminatie in kaart te brengen. Het ondersteunt slachtoffers van discriminatie en doet waar mogelijk aan bemiddeling.