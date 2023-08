Meldpunt Fietsongevallen houdt ermee op nu de gemeente zelf gaat kijken naar fietsongelukken

Beeld Inter Visual Studio / ANP

Vanaf dit najaar heeft de gemeente toegang tot de ambulancedata over 2022 waar het verkeersveiligheidsbeleid op kan worden afgestemd. De Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond stelt dat haar eigen meldpunt hierdoor overbodig wordt en dat er een veel vollediger beeld komt van het aantal fietsongevallen in de stad.

Het meldpunt werd een jaar geleden opgericht omdat volgens de Fietsersbond driekwart van alle fietsongevallen in Nederland ‘onder de radar’ blijft. Het totale aantal blijft stijgen, zegt een woordvoerder. “Terwijl Amsterdam en de regering streven naar vermindering. Het doel van het meldpunt lag voor de hand: gemeente, registreer dit beter, zodat er effectief maatregelen kunnen volgen om de veiligheid van fietsers te vergroten.”

Op eigen houtje

De meeste fietsers gaan na een soms ernstig ongeval zónder ambulance op eigen houtje naar huisarts of ziekenhuis, aldus de Fietsersbond. “Deze ongevallen werden niet meegeteld in eerdere registraties. Daarom is het fantastisch nieuws dat de wethouder ook onze andere wens honoreert om VeiligheidNL in te schakelen. Dit kenniscentrum letselpreventie werkt nauw samen met afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen in heel Nederland.”

Verpleegkundigen ondervragen daar slachtoffers van fietsongevallen en krijgen zo een goed beeld van het soort ongelukken en de toedracht. Samen met de ambulancedata komen zo ook gevaarlijke locaties naar boven. Dankzij die input heeft bijvoorbeeld de gemeente Utrecht al diverse straten waar meerdere fietsongevallen plaatsvonden, kunnen aanpakken om de veiligheid voor fietsers te verbeteren.

300 meldingen

In een jaar kwamen bij het meldpunt van de Fietsersbond 300 meldingen binnen. Daarvan komt 30 procent uit Centrum, 17 procent uit Zuid, 16 uit West en 12,5 uit Oost. Opvallend vaak gaat het mis op een vrij liggend fietspad: 47 procent. Bijna een derde gebeurt op een kruispunt: 30 procent.

Volgens de Fietsersbond ligt er dus ‘een urgente taak’ voor de gemeente om iets te doen aan de vaak smalle en overvolle fietspaden in de oudste stadsdelen. “Te denken valt aan het instellen van een maximumsnelheid, en het toelaten van snelle fietsers tot de rijbaan als daar in december een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur wordt ingevoerd.”

Meestal auto’s

Van de tegenpartij, die volgens de Fietsersbond vaak het ongeval veroorzaakte, reed 27 procent in een auto, 25 procent op een e-bike, 12,5 procent op een brommer of scooter en een kleine 10 procent op een reguliere fiets. Het eigen vervoer van de melders is in 70 procent van de gevallen een gewone fiets. Bij 15 procent is het een e-bike. Bij 82 procent van de ongevallen was een tegenpartij betrokken.

85 procent van de melders deed geen aangifte, slechts 12 procent van alle ongevallen is door de politie geregistreerd. Wie kwamen er te hulp? Dat was voor 33 procent de ambulance, 25 procent de spoedeisende hulp of huisarts, en 23 procent politie.

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.