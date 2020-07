Meldpunt Discriminatie: antizwart racisme is alledaags, overal én onderbelicht

Uit de ruim 100 meldingen van antizwart racis­me in 2019 komt naar voren dat het alledaags en alomtegenwoordig is. Beeld ANP

Zolang antizwart racisme bij instanties en in het wetenschappelijk onderzoek geschaard wordt onder de algemene noemer ‘discriminatie op huidskleur/afkomst’, blijft het een onderbelicht en onderschat probleem. Dat is onterecht, want het aantal meldingen van antizwart racisme in Amsterdam doet vermoeden dat het een omvangrijk probleem is.

Het fenomeen werd de afgelopen jaren in de hoofdstad, voor het eerst in Nederland, specifiek geregistreerd. Uit die registratie blijkt dat een op de vijf meldingen van discriminatie in deze regio afkomstig is van zwarte mensen met een Afrikaanse of Afro-Caribische afkomst.

Slavernijverleden

“De omvang van deze categorie is zo groot dat het specifiek onderzoek en registratie rechtvaardigt,” zegt directeur Vincent Verkoelen van het Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam (MDRA). Volgens hem zou antizwart racisme net zoveel ‘bestuurlijke aandacht’ moeten krijgen van instanties als de politie, de gemeente en het College voor de Rechten van de Mens, als bijvoorbeeld antisemitisme, genderfobie of moslimdiscriminatie. “Terwijl sommige vormen van discriminatie in omvang veel kleiner zijn, wordt daar heel erg op ingezoomd. Antizwart racisme is nooit apart behandeld of geregistreerd.”

Dat zwarte mensen veel last hebben van specifieke vormen van discriminatie, zoals de voortdurende associatie met Zwarte Piet of het slavernijverleden, is algemeen bekend. Uit het rapport van het MDRA komen echter ook andere uitingen naar voren, zoals haardiscriminatie, waar vooral zwarte mensen mee te maken hebben.

In het rapport Antizwart racisme in de regio Amsterdam staan diverse meldingen waarbij dreads of vlechtjes, of juist los gedragen haar, bij sollicitatiegesprekken tot opmerkingen leidden; de zwarte sollicitant in kwestie zou er onverzorgd uitzien. “Discriminatie op basis van haarstijl is een vorm van institutioneel racisme waarbij steil haar superieur wordt geacht,” legt Verkoelen uit. “In de VS is in 2019 een wet aangenomen die discriminatie op natuurlijk haar, zoals afro’s en vlechten, verbiedt.”

Uit de ruim 100 meldingen van antizwart racis­me in 2019 komt naar voren dat het alledaags en alomtegenwoordig is. In het onderwijs – zelfs onder jonge kinderen, die soms schelden met het n-woord, omdat een zwarte huidskleur zo onderscheidend is in een voor­namelijk witte klas – tot drie meldingen over een Amsterdamse crêperie waarvan het personeel weigerde de baksels te serveren aan drie zwarte klanten.

Massale woede

De vele meldingen tonen volgens het MDRA aan dat antizwart racisme niet door één specifieke groep geuit wordt, maar dat allerlei verschillende groepen en professies eraan meedoen: leraren, collega’s, leidinggevenden, politieagenten, schooldirecties, uitzendbureaus, winkelmedewerkers, conducteurs, horecapersoneel, buren, weggebruikers, vrienden en kinderen.

“Wij registreren antizwart racisme sinds 2017. De aandacht voor Black Lives Matter Nederland en de massale woede om de dood van George Floyd laten zien dat onze oproep door de realiteit wordt ingehaald,” zegt Verkoelen.

Zolang discriminatie van zwarte mensen onder dezelfde noemer geregistreerd wordt als discriminatie van mensen van Aziatische afkomst of andere migratieachtergronden, zal het voor instanties als de gemeente of de politie moeilijk worden het aantal meldingen naar beneden te krijgen, concludeert het rapport.