Meldingen processierups Amsterdam sinds weekend explosief gestegen

De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast in Amsterdam. Het aantal meldingen is sinds afgelopen weekend explosief gestegen. ‘De jeuk die je krijgt is echt niet leuk hoor.’

Op je armen en benen rode, jeukende bultjes vlak naast elkaar? Dan ben je waarschijnlijk ten prooi gevallen aan de eikenprocessierups, de larve van een nachtvlinder. De minuscule brandende haartjes van het insect kunnen onder meer zorgen voor irritatie van de huid en enorme jeuk.

Hoeveel mensen last hebben van klachten door de eikenprocessierups is onduidelijk, er is geen algemeen meldpunt voor. “Mensen met jeukklachten zullen naar de huisarts gaan,” zegt een woordvoerder van de GGD Amsterdam. “Dat kunnen wij niet meten.”

Wel is duidelijk dat het aantal meldingen van mensen die de eikenprocessierups in bomen zien is toegenomen. Dat blijkt uit opgevraagde cijfers van de GGD. Twee weken geleden werden zeventien meldingen in een week gedaan, vorige week waren dat er al 35. Sinds afgelopen weekend gaat het om zo’n twintig meldingen per dag.

Grote toename

Heel verrassend is de plaag niet. Experts waarschuwden de afgelopen dagen veelvuldig in de media voor de aanwezigheid van de harige eikenprocessierups − sommigen spraken zelfs van drie keer zoveel rupsen vergeleken met een jaar geleden.

Dat mensen er na dit weekend zoveel last van hebben, ligt volgens onderzoeker Silvia Hellingman van het Kenniscentrum Eikenprocessierups aan de weersomstandigheden van de afgelopen weken. “Het heeft veel gestormd en geregend, waardoor nesten en rupsen uit de bomen zijn gewaaid en de populatie zich heeft verspreid,” zegt Hellingman. “Ze zitten nu op veel meer plekken dan vorig jaar, ook in onderbeplanting zoals heggen.”

Tel daar bij op dat het momenteel heel warm is, en de omstandigheden zijn ideaal voor overlast. “De beesten gaan daar waar weinig tot geen beschutting is, op zoek naar een koele plek.” Daardoor komen mensen en dieren volgens de onderzoeker makkelijker met de rups in contact. “Bijvoorbeeld als ze onoplettend tegen een eikenstam aan gaan zitten.”

Ook is de eikenprocessierups een paar weken geleden verveld. De huid die achterblijft bevat veel haren en is heel licht, en kan door de wind worden meegenomen. “Je kunt dus ook zomaar op haartjes gaan zitten,” zegt Hellingman. “De jeuk die je krijgt is echt niet leuk hoor.”

Plekken in Amsterdam

Op de website van de gemeente is een kaart te vinden waarop nesten van de rups zijn geregistreerd, gecategoriseerd van een ‘lage’ tot ‘hoge’ plaagdruk. Daarop is te zien dat vooral in het zuiden van de stad, in het Amsterdamse Bos bijvoorbeeld, veel eikenprocessierupsen te vinden zijn.

Meldingen van rupsennesten kunnen onder meer worden gedaan via de GGD en via het Meldpunt Openbare ruimte. Daarop kan een puntje worden gezet met de locatie.

De gemeente Amsterdam laat weten de mankracht voor het bestrijden van de rups te hebben vergroot. “Normaal gesproken zijn er tussen de vijf en tien man mee bezig,” zegt een woordvoerder. “Nu zijn dat er vijftien. Met een soort stofzuiger worden de rupsen opgezogen.”

Volgens onderzoeker Hellingman is dat mosterd na de maaltijd. “We betalen nu voor de prijs van de bezuinigingen op de bestrijding van afgelopen jaren. We moeten af van de monocultuur aan eiken, het zijn er te veel. Denk je dat dit beestje dan ooit weggaat?”