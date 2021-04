Meivakantiegangers zoeken hun heil in de natuur: ‘In de stad kun je toch niets ondernemen’

Beeld Hollandse Hoogte / Pim Ras

Bij The Unbound, een hotel met 34 los te boeken huisjes vlak bij de Tuinen van West, loopt het storm. Volgens mede-eigenaar Pebbles Gockel zitten ze ieder weekend vol. “Zeker nu, met de meivakantie, is het een gekkenhuis.” Drie op de vier gasten komen uit Amsterdam en zijn ‘city escapers, op zoek naar rust’.

Ook bij B&B City Farmer Amsterdam, dat tussen Noord en Broek in Waterland ligt, worden weer meer kamers geboekt. “Mijn gasten kwamen normaal gesproken voor de stad, maar nu zoeken ze de natuur op,” vertelt eigenaresse Reiny Wiedemeijer.

Camping ‘t Uilenstekkie in Zunderdorp is in de meivakantie bijna helemaal volgeboekt. Volgens eigenaar Dirk Ubbels komt dat door het geringe aanbod van campings in de omgeving. “We hebben ook maar weinig plekken – zo’n 25. Zo kunnen we de coronaregels beter naleven.” Op Hemelvaartsdag is de camping al een aantal maanden volgeboekt.

Geen buitenlandse toeristen

Niet alle uitbaters hebben veel reserveringen voor de meivakantie. Bij Botel, dat kamers aanbiedt aan boord van een boot op het IJ bij de NDSM-werf, verlopen de boekingen ‘nog steeds heel stroef.’ Manager Henk Kwaad zegt iets meer kamers te verhuren dan voorheen. “Maar veel is het niet.” De meeste gasten zijn studenten en daklozen, die verblijven via een regeling van de gemeente. Kwaad: “Ik hoop dat als ons terras straks weer open mag, mensen er ook een kamer bij boeken.”

Camping Vliegenbos in Noord opent vrijdag voor het eerst sinds de deuren na de winter. “Je kunt geen camping openhouden voor één of twee gasten,” legt medewerker Louise Smart uit. Met vijftien campers en een paar losse tentjes zit Vliegenbos nog niet bepaald vol.

Ook bij het Jan Luyken Hotel Amsterdam in Centrum is het aantal reserveringen niet toegenomen. Host Manuel Torres zegt dat er in de weekenden wel wat geboekt wordt, maar de boekingen nemen niet toe in de vakantie. “De helft van de weinige gasten die we ontvangen is Amsterdammer, de andere helft komt elders uit het land.”

Dat ziet woordvoerder Tijs Bullock ook in Het Volkshotel. Daar komt ongeveer 55 procent van de boekingen uit Amsterdam. “Doordeweeks is het nog heel rustig, maar de weekenden worden al wat drukker. In de meivakantie is dat nog wat meer.”

‘Het is erg stil hier’

Bullock denkt dat de reserveringen in het weekend toenemen door de activiteiten die het hotel aanbiedt. Zo zijn er filmavonden, wandel- kano- en fietsroutes en kunnen gasten een massage, sauna of hottub boeken voor een vakantiegevoel. De afgelopen maanden zagen ze bij Het Volkshotel iets meer gezinnen met kinderen. “Maar ik kan me voorstellen dat je met je gezin liever ergens buiten de stad verblijft.”

Yvonne Priem van Bed and Breakfast Noorderlicht denkt dat ze om die reden nog geen enkele boeking heeft staan voor de meivakantie. “Niet uit eten gaan, geen museum bezoeken – je kunt nauwelijks iets ondernemen in de stad, dus mensen trekken er echt niet op uit. Ik begrijp dan wel dat mensen niet boeken.”

Ook Camping de Badhoeve, vlakbij Durgerdam, heeft sinds de heropening in april weinig gasten ontvangen. Zoals het er nu naar uitziet verandert dat in de meivakantie niet. “Het is erg stil hier,” vertelt eigenaar Neeltje Giele. “We hebben in totaal maar vijf boekingen staan.”

Giele ziet dat haar vaste gasten nog niet hebben geboekt. “Dat zijn voor tachtig procent Duitsers en gepensioneerden. De gepensioneerden zitten, denk ik, allemaal te wachten op een vaccinatie voordat ze weer op pad mogen. Of ze vinden het nog te koud.”