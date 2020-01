Meissen-servies moet terug naar erven Joodse eigenaar

Enkele stukken uit het Meissen-servies. Beeld ANP

De erfgenamen van Gutmann hadden in 2015 gevraagd om de stukken terug te geven. Op basis van onderzoek kwam de Restitutiecommissie tot de conclusie dat deze tot 1934 eigendom waren van Gutmann. Gutmann werd door de nazi’s vervolgd vanwege zijn Joodse afkomst. In 1934 liet Gutmann zijn kunstcollectie veilen, waaronder de veertien serviesstukken. De beschikbare gegevens wijzen er op dat Gutmann hiertoe gedwongen werd door omstandigheden die direct verband hielden met het naziregime.

Het Meissen-servies kent oorspronkelijk 435 stukken en is eigendom geweest van stadhouder Willem V. Het is tussen 1772 en 1774 vervaardigd door een fabriek in het Duitse Meissen. Later werd het in delen verkocht.

Gutmann kreeg een deel van het servies in handen. Na de oorlog kwamen veertien stukken in Nederlandse museu terecht: Het Loo, het Rijksmuseum en het Zuiderzeemuseum.

Het ministerie van OCW heeft het advies over de teruggave overgenomen. De serviesstukken werden na de Tweede Wereldoorlog door de Nederlandse Staat op reguliere wijze verworven, maar dat de belangen van de erfgenamen in dit geval boven die van de Staat staan.