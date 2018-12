Meisjes worden op basisschool vaak onderschat

Het CBS wijst erop dat meisjes makkelijker omgaan met de overgang naar de middelbare school. De hoogleraar herkent dat: "We weten dat meisjes het beter doen in het middelbaar onderwijs. Het idee is dat jongens vaker dan meisjes hun motivatie verliezen op de middelbare school. Als dit de reden is, dan moeten we ons dus meer zorgen maken over jongens."



Te laag advies

Er zijn ook aanwijzingen dat meisjes gewoonweg een te laag advies krijgen. Sinds het schooljaar 2014/2015 is het schooladvies van de leerkracht van de basisschool leidend bij de toelating in het voortgezet onderwijs. Eerst geeft de onderwijzer een advies en daarna wordt de toets afgenomen. Als de score daarvan hoger is dan het advies, dan kan het advies alsnog naar boven worden bijgesteld.



Meisjes scoorden in 2015, toen het onderzoek begon, vaker een hoger niveau op de eindtoets, dan het advies dat ze van de onderwijzer hadden gekregen. Toch werden de schooladviezen niet veel vaker bijgesteld, dan voor jongens. Bij meisjes gebeurde dat in 2,8 procent van de gevallen, bij jongens in 2,5 procent. De definitieve schooladviezen bleven dicht bij elkaar liggen, schrijft CBS in het rapport.