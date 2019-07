Meisjes van Verkade komen terug in verzorgingshuizen

Meisjes van Verkade. Beeld Collectie Zaans Museum & Verkade Paviljoen

Vrijdag 26 juli wordt het programma voor het eerst vertoond in verpleeghuis Evean Oostergouw in Zaandam. Bewoners kunnen zo samen herinneringen met elkaar ophalen en delen. Ze hoeven daardoor minder terug te vallen op het kortetermijngeheugen dat steeds minder goed werkt en kunnen zo makkelijker persoonlijke ervaringen met elkaar delen. Ook komt personeel zo meer te weten over de mensen die zij verzorgen.

De programma’s zijn te zien op Seniorentelevisie. Verzorgingshuizen kunnen zich hiervoor speciaal abonneren.