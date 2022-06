‘Meisje aangerand in pashokje Amsterdam door man die zich voordeed als beveiliger’

Beeld ANP / ANP

Een jaar ervoor, in december 2020, zou de man ook een 39-jarige vrouw hebben aangerand, zo meldt De Telegraaf. Dat gebeurde in een pashokje van de H&M in Haarlem.

Volgens het OM deed de verdachte, de 55-jarige Richard K. uit Huizen, zich in beide gevallen voor als beveiliger. Hij dwong de slachtoffers zich uit te kleden. Van de 39-jarige vrouw betastte hij haar borsten. Bij de 16-jarige zou er sprake zijn geweest van het met de vingers binnendringen van het lichaam.

Excuses

De man bood maandag bij de rechtbank in Alkmaar zijn excuses aan. Eerder in de zaak deed hij beroep op zijn zwijgrecht, maar inmiddels heeft hij bekend.

K. wacht vooralsnog in de gevangenis zijn vonnis af. In september vindt een nieuwe zitting plaats. De rechtbank beslist op kort termijn of de verdachte tussentijds wordt vrijgelaten of dat hij in detentie blijft.