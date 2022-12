Meisje (3) dat werd aangereden maakt het naar omstandigheden goed

Het meisje zat op een loopfiets en werd op het zebrapad aangereden. Beeld Eva Plevier

Het meisje werd rond 11.00 uur op een zebrapad aangereden, ter hoogte van de kruising met de Jekerstraat. Het meisje zat op een loopfietsje en was samen met haar moeder op straat. Ze werd met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Tegen AT5 zegt haar vader dat ze meerdere botbreuken heeft opgelopen, waaronder in haar been en ribben. Ze ligt nog in het ziekenhuis. “Ze heeft een ongeluk doorgemaakt,” vertelt haar vader. “Maar het gaat nu wonderbaarlijk goed met haar. We hebben goede hoop dat ze helemaal zal herstellen.”

Volgens de ouders van het meisje is ze niet aangereden, maar overreden door de auto. Vlak na het ongeluk arresteerde de politie een 89-jarige vrouw. Ze heeft een dag vastgezeten, maar is inmiddels op vrije voeten. Wel heeft ze haar rijbewijs in moeten leveren en blijft ze verdachte in de zaak.