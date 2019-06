Meisje (17) mishandeld op het strand van Zandvoort

Luchtfoto van het strand bij Zandvoort. Beeld ANP

Het meisje zat om 18.45 uur met twee andere meisjes op het strand. Toen een jongen iets riep naar het groepje, ontstond er een woordenwisseling.

Daaropvolgend schopte de jongen tegen het been van een van de meisjes. Het 17-jarige meisje wilde tussenbeide komen, maar werd hard getrapt en viel op de grond. Vervolgens rende de jongen weg. Het meisje is naar het ziekenhuis gebracht met nog onbekende verwondingen.

Er is nog gezocht naar de verdachte, maar hij is niet gevonden. De politie doet onderzoek naar de mishandeling en zoekt getuigen. Die kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.