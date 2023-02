Meisje (17) bewusteloos geslagen tijdens jaarwisseling in Afas Live

Beeld Joris van Gennip

Het slachtoffer kreeg rond 03.00 uur ter hoogte van het vipgedeelte in de concertzaal een klap in haar gezicht. Ze viel neer en raakte buiten bewustzijn.

Door de mishandeling heeft ze ernstig letsel opgelopen waarvoor ze nog steeds moet worden behandeld. Nog dagelijks heeft ze zowel fysiek als mentaal last van de zware mishandeling, aldus de politie.

Omdat er nog altijd geen verdachte is gevonden, heeft de politie een oproep gedaan aan getuigen of mensen die meer kunnen vertellen over de mishandeling. De verdachte is volgens het signalement een vrouw van rond de 22 jaar.