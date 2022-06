Meisje (16) verkracht in Amsterdams pashokje door man ‘die zich voordeed als beveiliger’

Beeld ANP

Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) na berichtgeving van De Telegraaf.

De man zou een jaar eerder, in december 2020, al een 39-jarige vrouw hebben aangerand in een pashokje in een kledingwinkel in Haarlem. De Telegraaf meldt dat het de Urban Outfitters in Amsterdam en de H&M in Haarlem betreft. Van de 39-jarige vrouw zou hij volgens de krant de borsten hebben betast. In Amsterdam zou sprake zijn geweest van het met de vingers binnendringen van het lichaam.

De verdachte deed zich volgens het OM voor als winkelbeveiliger en beweerde dat hij de slachtoffers verdacht van winkeldiefstal. Daarom zou hij de slachtoffers hebben meegenomen naar een pashokje, waar ze zouden zijn misbruikt. ‘Aan deze bedreigende situatie hebben de slachtoffers zich niet kunnen onttrekken,’ aldus een woordvoerder van het OM.

De man bood maandag in de rechtbank in Alkmaar zijn excuses aan, meldt De Telegraaf. Eerder beriep hij zich op zijn zwijgrecht, maar inmiddels heeft hij bekend. De voorlopig hechtenis van de verdachte is maandag door de rechter verlengd. In september vindt een nieuwe zitting plaats.