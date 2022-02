Meisje (16) ernstig gewond door rondvliegend zonnepaneel op IJburg tijdens storm

Tijdens de stormen van afgelopen dagen raakten op diverse plaatsen zonnepanelen los. Op IJburg raakte vrijdag een 16-jarig meisje ernstig gewond door een rondvliegend zonnepaneel, in België viel een dode. Het roept vragen op over de veiligheid van zonnepanelen.

De Amsterdamse metro werd maandag omgeleid vanwege loszittende zonnepanelen op het dak van station Spaklerweg in Oost. Volgens een GVB-woordvoerder waren verschillende panelen op het spoor beland.

“Door gekletter op het dak denken we dat andere panelen ook loszitten en hebben we besloten daar geen metro’s meer langs te laten rijden,” meldde de woordvoerder maandagmiddag. De sterke wind maakte reparatiewerkzaamheden op het dak op dat moment riskant. Die zouden op z’n vroegst in de loop van de avond plaats vinden.

Afgelopen vrijdag waaiden ook zonnepanelen van daken op IJburg. Eén daarvan raakte een 16-jarige scholiere op de Bert Haanstrakade. Zij raakte naar verluidt ernstig gewond en is overgebracht naar de ic. Ook elders in de stad vlogen zonnepanelen in het rond, zonder dat dit tot nog meer slachtoffers leidde.

Zonnepanelen waaien van het dak van een appartementencomplex in Zeeburgereiland, Amsterdam. #Eunice pic.twitter.com/OtiJimLbBe — Rudy Bouma 🧑‍💻🎦📺 (@rudybouma) 18 februari 2022

In de buurt van het Belgische Gent overleed zaterdag een man die een zonnepaneel tegen zijn hoofd had gekregen.

Geschrokken

Maarten Poorter, stadsdeelvoorzitter in Oost, is geschrokken van het incident op IJburg en heeft de hulpdiensten verzocht de panelen te controleren die niet van het bewuste dak zijn gewaaid. De zaak roept bij hem de bredere vraag of er voldoende aandacht is voor de veiligheid van zonnepanelen. “Is het toezicht op orde? Daar moet misschien eens goed naar worden gekeken.”

Als zonnepanelen op de juiste wijze zijn bevestigd, zijn ze stormbestendig, verzekert Hans Lambrechts, ceo van Sunprojects, een van de grootste installateurs in Nederland. Vergeleken met platte daken zoals op IJburg is het eenvoudiger om op schuine daken panelen zo vast te zetten dat de wind er geen vat op krijgt. Op platte daken kan de zogeheten stuwdruk problemen veroorzaken als de wind onder de panelen komt.

Lambrechts: “Er kan altijd iets gebeuren, zoals een lokale windhoos die een compleet dak wegrukt. Als daar panelen op liggen, gaan die natuurlijk ook verloren. Maar de stelregel is dat zonnepanelen bestand zijn tegen een storm.”

Windkracht 11

De storm Eunice kwam vrijdag tot windkracht 11. Volgens Lambrechts kunnen goed bevestigde zonnepanelen windkracht 12 of 13 doorstaan. “Je moet je dan wel aan de regels van het Bouwbesluit en de NEN-norm voor paneelinstallaties houden. Daar vloeien rekenmodellen uit voort waarmee je kunt nagaan hoe windbestendig de panelen zijn.”

Maar consumenten zijn niet verplicht een bij brancheorganisatie Technisch Nederland aangesloten installatiebedrijf in te schakelen en kunnen ook zelf aan de slag. Een onafhankelijke keuring is evenmin verplicht.

Grootse ambities

Het Amsterdamse stadsbestuur heeft grootse ambities op het gebied van zonnepanelen. Eind dit jaar zouden er één miljoen op daken in de stad moeten liggen. De teller staat nu op 500.000. In heel Nederland liggen op 1,5 miljoen daken zonnepanelen, aldus een zegsman van Technisch Nederland. “In die zin valt het aantal schadegevallen nu mee.”

In de regio Amsterdam vielen tijdens Eunice drie doden door omvallende bomen. Ook raakten enkele tientallen mensen gewond. Alleen al in het Amsterdam UMC meldden zich circa 25 gewonden.