Meisje (13) maakt eind aan haar leven na online verspreiding expliciete beelden

De beelden waren doorgestuurd door enkele jongens met wie het meisje seks had gehad. Nadat haar moeder donderdagmiddag kennis had genomen van het filmpje, rende het meisje in paniek naar de achttiende verdieping van haar flat om naar beneden te springen.

Het meisje kwam terecht op het dak boven de entree. Buurtbewoners hebben daar bloemen neergelegd. Of er aanhoudingen zijn verricht is onduidelijk. De politie doet nog geen mededelingen over de zaak.

De gemeente lanceerde afgelopen zomer een campagne tegen seksueel geweld tegen vrouwen. De campagne richt zich tegen seksuele agressie op straat, maar ook op internet. Exposure, het zonder toestemming verspreiden van seksueel getinte beelden, is daar onderdeel van.

Denkt u aan zelfmoord of maakt u zich zorgen om ­iemand? Iedereen kan 24 uur per dag anoniem bellen met 0800-0113 of chatten via 113.nl.