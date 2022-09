Mehmet Kiliçsoy werd doodgeschoten, maar voor wie waren de kogels eigenlijk bedoeld?

Een groep Amsterdammers staat vanaf maandag terecht voor de moord op de onschuldige klusjesman Mehmet Kiliçsoy in Beuningen. Dat de moordenaars zich vergisten, staat vast. Maar wie moesten ze wel hebben?

De coronapandemie heeft hem een tijdlang het werken belet, maar op maandag 6 juli 2020 begint de werkweek voor de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy (49) eindelijk weer eens normaal. Met een nieuwe klus. In het Gelderse Beuningen, ten westen van Nijmegen, moet hij schilderwerk uitvoeren.

Gemaskerde mannen

Hij is vroeg op. Deze ochtend heeft hij, vlak bij het winkelcentrum aan het Thorbeckeplein, met iemand van de woningbouwvereniging afgesproken. Rond achten rijdt hij naar Beuningen. Hij parkeert zijn auto in de buurt van de Jumbo aldaar. Nadat hij daar te horen heeft gekregen wat er allemaal moet gebeuren aan het appartementencomplex, doet Kiliçsoy een tweede inspectie.

Wanneer hij een kwartier later naar zijn auto loopt, stappen twee gemaskerde mannen uit een wit Volkswagenbusje. Van dichtbij vuren ze vijf kogels af op Kiliçsoy. Die valt op de grond. Zijn nieuwe witte schilderspak kleurt rood. Een huisarts die toevallig aanwezig is, probeert hem te reanimeren, maar hij sterft op straat.

Een van de eerste vragen die de recherche zich stelt is: wie is deze Mehmet Kiliçsoy? Hij is geen ‘bekende van de politie’, zoals dat heet. Hij is een gelovige huisvader. De jongste van zijn drie kinderen is zeven jaar als hij wordt vermoord. Leidt hij soms een dubbelleven? Zit hij misschien in de drugs? Is hij betrokken bij de Turkse Grijze Wolven? Er wordt volop gezocht. Ook zijn familie wordt helemaal doorgelicht. Maar er wordt niets gevonden.

In maart 2021 maakt de politie bekend dat de moord op Kiliçsoy het gevolg moet zijn van een persoonsverwisseling. Een paar dagen later volgen de eerste aanhoudingen. Onder hen ook de Amsterdammer Jermaine M. (32, nu), die net was vrijgesproken van wapenhandel en recentelijk ook was verdacht van het neerschieten van een gangsterrapper vlak bij zijn huis in de Rivierenbuurt.

Broers Auki en Jomairo D.

Een paar weken later wordt zijn neef August ‘Auki’ D. (33, nu) aangehouden. De in het circuit enigszins bekende rapper uit Amsterdam-Zuidoost zit al vast in afwachting van een Amsterdams proces over een wapenarsenaal dat hem werd toegedicht. In die zaak zal hij uiteindelijk 2,5 jaar cel krijgen voor het bezit van twee vuurwapens, heel veel munitie en een rugzak vol spullen die van pas komen bij zware misdrijven, zoals bivakmutsen, een masker, handboeien en volgapparatuur.

Op 30 mei 2021 wordt ook Auki’s jongere broer Jomairo ‘Joey’ D. (nu 29) opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op Kiliçsoy. Hij was naar Frans-Guyana gevlucht. Jomairo D. wordt in het criminele milieu gezien als een moordmakelaar. Ook in een tip aan het Team Criminele Inlichtingen, de geheime dienst van de recherche, werd gesteld dat ‘Auki’ en zijn broer ‘Joey’ liquidaties ‘voorbereiden en uitvoeren’.

Uiteindelijk worden acht mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de moord op Kiliçsoy. De belangrijkste zes verdachten staan vanaf maandag terecht.

Wie was het doelwit?

In de aanloop naar het proces over de moord in Beuningen en een aanslag in Tienhoven (zie kader), dat maandag begint, is een cruciale vraag onbeantwoord gebleven. Wie was nou het beoogde slachtoffer van de kogels die Mehmet Kiliçsoy doodden?

Het antwoord ligt wellicht verscholen in een enorme bak data die de politie vergaarde met het hacken van de onder criminele populaire berichtenservice EncroChat. Op 1 juli 2020 maakte de politie bekend dat EncroChat was opgerold nadat geruime tijd live was meegelezen met berichten tussen criminelen. Hoewel de berichtenservice dus vijf dagen vóór de moord op Kiliçsoy uit de lucht was, zit in de bergen aan onderlinge berichten van criminelen mogelijk ook communicatie die de dood van Kiliçsoy kan duiden.

De politie maakt een zoekslag in de data. Daaruit komt communicatie naar voren van een groep drugssmokkelaars die zich in 2020 bezig hield met de handel in heroïne en cocaïne vanuit Emmeloord, Waardenburg en Beuningen. Onder hen ook een toentertijd 28-jarige Turkse Nederlander die is geboren in Nieuwegein, maar opgroeide in Amsterdam.

Daar verkeerde hij in zijn jongere jaren met bekende criminele leeftijdgenoten, met wie hij bijvoorbeeld straatroven pleegde, slachtoffers oplichtte of volgens de opsporingsdiensten schoot tijdens een beroving. In 2014 werd hij veroordeeld voor een schietpartij waarbij hij een oudere Turkse klant van een café in Amsterdam-West had beschoten. Ze hadden kort daarvoor ruzie gehad in de kroeg, waarna hij een pistool was gaan halen waarmee hij op de voeten van de klant vuurde.

Op donderdag 21 mei 2020 heeft deze Turkse man een afspraak bij het Thorbeckeplein in Beuningen gehad. Bij de Jumbo heeft hij een tas met daarin 14 blokken cocaïne overgegeven aan ‘een kort oud Italiaans mannetje’.

Problemen drugstransport

De blokken worden bijgezet op een drugstransport naar Engeland. Aanvankelijk gaat alles normaal, maar opeens laat de chauffeur niks meer van zich horen. Uit Engeland komt het verhaal dat de partij gepakt is. ‘Klopt geen reet van maat,’ schrijft een van de smokkelaars. ‘Zaterdag is er nog contact met tp (transport, red.) en ineens is ie gepakt. Hoe dan? Krijg bijna gevoel alsof ik 14 blokken heb afgegeven en (ben) geript’.

De drugshandelaren eisen papieren. Officiële douanedocumenten waaruit de onderschepping blijkt. Die komen niet. Het enige wat komt, is een krantenbericht waarin staat dat 280 kilo cocaïne in beslag is genomen. Dat neemt de kou allerminst uit de lucht. Het transport waarop geïnvesteerd is, betrof 150 kilo. ‘Fucking hoofdpijn verhaal voor 14 stukkies,’ zo wordt geconcludeerd op 1 juni.

‘Yo, er zijn problemen,’ stuurt een van de smokkelaars twee dagen later. ‘Gesprek was een groot drama.’ Het geduld van sommigen raakt op. ‘Er moeten 14 stuks komen of geld. Asap. Ik heb er alles aan gedaan, ik heb dit willen voorkomen maar (heb) het gevoel alsof ik niet serieus genomen wordt.’

Theorie

Vormen deze gesprekken de opmaat naar de dood van Kiliçsoy? Is de moord het gevolg van een uit de hand gelopen ruzie over de verdwijning van 14 kilo cocaïne?

In het onderzoek Nigeria, zoals de zaak officieel heet, is allerminst vast komen te staan of het motief ligt in dit conflict. De Turkse man en de andere mannen, die inmiddels zijn veroordeeld voor betrokkenheid bij het drugstransport, hebben de theorie in verhoren niet kunnen of willen bevestigen. Daarmee blijft het een theorie. Totdat nieuwe informatie binnenkomt, zullen de nabestaanden van Mehmet Kiliçsoy het daarmee moeten doen.