Megazaak Taghi blijft uitdijen: 14 verdachten

Onder die veertien verdachten zullen Taghi en zijn rechterhand Said Razzouki (46) zijn, al vreest justitie dat hun zaken 'bij verstek' moeten worden behandeld omdat ze nog spoorloos zijn. Welke moordzaken tegen Taghi en Razzouki zullen worden aangebracht, moet het Openbaar Ministerie nog besluiten. Zij worden van tientallen liquidaties en moordplannen beschuldigd.



Kroongetuige Nabil B. (31) heeft veertig 'kluisverklaringen' afgelegd, met name over de liquidaties en moordplannen waarvoor de groep volgens hem verantwoordelijk is. Daarvan zijn er nu tien ingebracht in de dossiers. De rest denkt het Openbaar Ministerie eind mei te kunnen inbrengen.



Dat zei officier van justitie Cynthia de Jong donderdagochtend op weer een inleidende zitting in de aanloop naar het megaproces.



'Betreurenswaardige fout'

Door een blunder van justitie is een foto van kroongetuige Nabil B. in een recente aanvulling aan het dossier opgenomen. Aanklaagster De Jong benadrukte dat het gaat om een betreurenswaardige fout. Ze riep advocaten op 'prudent' met de foto om te gaan en zei het te betreuren dat De Telegraaf de (geblurde) foto donderdagochtend publiceerde. Ze riep de verdediging van de elf nu terecht staande verdachten op journalisten geen inzage te geven in de dossiers.