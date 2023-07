Megaproject Zuidas zal nog duurder worden door inflatie, personeelstekort en veiligheidsmaatregelen

Ruwweg tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de Amstel moet snelweg A10 ondergronds, worden spoor- en metrolijnen verlegd en wordt station Zuid uitgebreid. Beeld ANP / ANP

Het grootste verkeersproject van Amsterdam is al decennia een probleemdossier. Ruwweg tussen knooppunt De Nieuwe Meer en de Amstel moet snelweg A10 ondergronds, worden spoor- en metrolijnen verlegd en wordt station Zuid uitgebreid.

De werkzaamheden staan al jaren op een laag pitje sinds in 2019 de aannemers eerst het werk neerlegden en vervolgens van de bouwplaats werden gestuurd, nadat ze het niet eens waren geworden met opdrachtgever Rijkswaterstaat over kostenoverschrijdingen. Sindsdien worden alleen werkzaamheden verricht die al in gang waren gezet, zoals de aanleg van een tweede onderdoorgang bij station Zuid, de Brittenpassage.

De rest van het werk geschiedt achter de schermen, omdat ook lange tijd tussen rijk, provincie en gemeente werd geruzied wie er moest opdraaien voor – inmiddels – 1,5 miljoen euro aan kostenoverschrijdingen. Na jaren onderhandelen ging Amsterdam vorig jaar toch overstag en werd het project vlot getrokken.

Maar dat blijkt opnieuw niet voldoende. ‘Zuidasdok ervaart dagelijks de gevolgen van de huidige onzekere geopolitieke situatie en de daardoor ontstane tekorten aan bouwmaterialen en lange levertijden,’ stelt de projectorganisatie in haar halfjaarlijkse rapportage aan het kabinet.

Gebrek aan animo

‘Er is sprake van een hoge inflatie en hogere prijzen voor bouwmaterialen en energie. Daarnaast heeft Zuidasdok de komende jaren te maken met een tekort aan medewerkers, zowel voor de eigen organisatie als bij aannemers en leveranciers. Deze omstandigheden zullen nog wel even aanhouden en zijn bepalend voor het hoge risicoprofiel van Zuidasdok met grote onzekerheden voor planning en kosten.’

Dat laat zich al voelen. Voor het meest cruciale onderdeel van het project, de tunnels voor de A10, zijn marktpartijen ‘terughoudend vanwege de complexiteit en het risicoprofiel van het project’. Dat is een eufemisme voor een gebrek aan animo van aannemers om de tunnelbouw op te pakken. De aanbesteding wordt nu aangepast.

Ook lopende projecten komen weer geld tekort. Het afgelopen halfjaar werd een aantal onderdelen van het megaproject aanbesteed, waaronder de herinrichting van knooppunt De Nieuwe Meer. Dat project blijkt direct al 99 miljoen euro tekort te komen, een bedrag dat door opdrachtgevers Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam moet worden opgehoest. Rijkswaterstaat draait daarnaast op voor 4 miljoen euro voor werkzaamheden aan een viaduct in Riekerpolder.

Hijswerkzaamheden

Er blijken meer problemen te zijn. Zowel vorig jaar als dit jaar zijn werkzaamheden uitgesteld of doorgeschoven, deels doordat volgens toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de veiligheid bij hijswerkzaamheden voor de omgeving niet voldoende was gewaarborgd. Voor die werkzaamheden waren weliswaar wegen afgezet, maar volgens de Omgevingsdienst was dat niet voldoende, na een ongeluk in Den Haag in 2016 waarbij een hijskraan zijn last verloor en er een dode viel.

De ingreep betekent dat in het vervolg bij zware hijswerken ruimer moet worden afgezet. Dit kan ertoe leiden dat deze zomer de metrolijnen bij station Zuid langer buiten gebruik genomen moeten worden. Bovendien leiden de maatregelen ertoe dat de A10-tunnel niet, zoals gepland, in één keer kan worden aangelegd. De aanleg van de zuidelijke tunnelbuis, aan de kant van Buitenveldert, loopt daardoor ruim een jaar vertraging op.

Al eerder bleek het uitgangspunt dat station Zuid en de directe omgeving altijd bereikbaar moesten blijven, onder druk te staan tijdens werkzaamheden. ‘De komende jaren is hinder voorzien als gevolg van geluid, afzettingen, een beperkte dienstregeling of een tijdelijk ingerichte openbare ruimte.’

Door alle oponthoud en geruzie zal het project pas in 2036 helemaal zijn afgerond, acht jaar later dan oorspronkelijk gepland. Aan die prognose is nu niets veranderd.