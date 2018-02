Megaproces tegen Willem Holleeder van start in de bunker

Wie is wie in proces-Holleeder?

Wie is wie in 'Onderzoek Vandros', de naam van het megaproces tegen Willem Holleeder? Een overzicht:



Willem Holleeder: enige verdachte. Vermeend opdrachtgever voor een reeks onderwereldmoorden en pogingen daartoe in de periode van 2002 tot en met 2006. Verder aangeklaagd voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. Holleeder zal als eerste worden gehoord.



Rechtbank: mr. F.M. (Frank) Wieland (voorzitter) en de rechters Benedicte Mildner en Margo Somsen. Als voorzorgsmaatregel is in dit proces een vierde rechter (Merel Eggink) toegevoegd. Deze vierde rechter mag alleen luisteren en heeft geen bevoegdheden, maar kan bij onverhoopte uitval van een van de leden van de rechtbank de opengevallen plaats innemen. Hierdoor hoeft het proces niet geheel opnieuw te beginnen.



Openbaar Ministerie (OM): aanklagers Sabine Tammes en Lars Stempher.



Verdediging: Sander Janssen en Robert Malewicz: advocaten van Holleeder sinds 2016. Verdedigden eerder onder meer Jesse R. in liquidatieproces Passage, dat raakvlakken heeft met het proces tegen Willem Holleeder



Belangrijkste getuigen: Astrid en Sonja Holleeder (zussen) en Sandra den Hartog (ex-vriendin). Zij komen uit de directe omgeving van Willem Holleeder. Astrid Holleeder schreef met Judas een bestseller over haar ervaringen met haar broer Willem. Het zette haar leven op zijn kop.



Verder: Peter la S. en Fred R., kroongetuigen in liquidatieproces Passage. Deze criminele 'spijtoptanten' hebben in Passage eerder al belastend verklaard over de (opdrachtgevende) rol van Willem Holleeder.



November vorig jaar is een getuige in de zaak tegen Holleeder omgekomen door een bizar ongeluk tijdens het vissen.