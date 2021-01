Megaoperatie vaccineren begint bij zorginstellingen: ‘Een glimmertje licht in een donkere tunnel’

Een ‘megaoperatie’ is gaande om dinsdag ruim 2500 kwetsbare bewoners van Amsterdamse verpleeghuizen en gehandicapteninstellingen te vaccineren.

Cordaan en Ons Tweede Thuis, twee van de twaalf door het ministerie van Volksgezondheid voor vaccinatie geselecteerde zorginstellingen, zijn verwoed bezig prikteams, priklocaties, medische koelkasten, looproutes, ondertekende toestemmingsformulieren en andere logistieke zaken te regelen.



De zorgorganisaties zijn dolblij dat het prikmoment naar voren is geschoven. De vaccinatiebereidheid onder de Amsterdamse bewoners is groot en ligt ver boven de negentig procent. “Dit zijn onze kwetsbaarste burgers. Het is hard nodig hen te vaccineren, te meer daar de Britse virusvariant hier rondwaart. Mensen in deze groep worden soms doodziek van het virus, overlijden er zelfs aan. Dit is een stap voorwaarts,” zegt Ronald Schmidt van de raad van bestuur van Cordaan.

Cordaan krijgt zestienhonderd Pfizervaccins en kan daarmee alle daarvoor in aanmerking komende bewoners van haar twintig verpleeg­huizen en acht gehandicapteninstellingen inenten.

Schmidt spreekt van een ‘ingewikkelde en forse operatie’. “De Pfizervaccins zitten in dozen van duizend stuks en die worden vanaf maandag herverdeeld over onze locaties. Binnen vier dagen moeten alle prikken zijn gezet.”

Medische koelkasten

De bewoners worden in hun eigen woning gevaccineerd, te beginnen in het verpleeghuis Berkenstede in Diemen. “Daarna trekt de carrousel door naar de andere huizen. Het moet binnen vier dagen zijn gebeurd. Dit is een moment dat hoop geeft na zo’n heftig jaar. Een glimmertje licht in een donkere tunnel.”

Stichting Ons Tweede Thuis gaat negenhonderd bewoners op acht verschillende locaties in de regio Amsterdam vaccineren. Van die negenhonderd wonen er vijftig in Amsterdam: in De Marius Meijboom mensen met een ernstige meervoudige beperking en in De Meijboom, op IJburg. mensen met een lichamelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.

Vrijdag zijn bij Ons Tweede Thuis de medische koelkasten geleverd. Maandag worden de vaccins gebracht. “De impact van corona op onze bewoners was groot. Veel bewoners begrepen de veiligheidsmaatregelen niet. Ze werden er onrustig van en trokken bij de verzorgenden de mondkapjes af. De knuffel of aai over hun bol was juist zo belangrijk voor hen. Hun netwerk is al zo klein,” zegt Elize Middelhoven, hoofd behandeling bij Ons Tweede Thuis.

De organisatie is blij dat de gehandicaptenzorg vervroegd aan de beurt is. “Ouders zijn er emotioneel over dat het nu eindelijk gaat gebeuren. Ze maakten zich erg zorgen over hun kwetsbare zoon of dochter. Eindelijk gloort er weer licht. Langzaam terug naar het oude normaal,” aldus Middelhoven.

De twaalf verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties die volgende week met inenten beginnen hebben in totaal 15.000 bewoners, zowel verpleeghuisbewoners als gehandicapten. Na deze groep zijn de komende zes weken de overige 140.000 bewoners van verpleeg­huizen en gehandicapteninstellingen aan de beurt. Begin maart moeten alle verpleeghuisbewoners zijn ingeënt.