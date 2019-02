Megaoperatie om Boeing 747 bij hotel Corendon te krijgen

Dinsdag rond middernacht vertrekt de Jumbo op een zelfrijdende trailer stapvoets van de Zwanenburgbaan over de akkers naar Badhoevedorp. Op de Sloterweg blijft het toestel vervolgens twee dagen staan. Die tijd heeft transportgigant Mammoet nodig om de rijplaten naar de volgende etappe te verplaatsen.



A9 oversteken

Die stap is het meest lastig. De 747 moet daarbij namelijk de A9 oversteken. Een deel van de weg wordt daarvoor in de nacht van vrijdag op zaterdag zo goed als gestript en het verkeer in beide richtingen komt een tijdje stil te liggen. Zaterdagnacht is uiteindelijk de laatste stap en steekt het toestel de Schipholweg over om na 57 keer insteken op z'n juiste plek te komen.



Corendon heeft het toestel overgenomen van KLM. Het gaat om een verouderd model, waar KLM langzaamaan afscheid van aan het nemen is. De Jumbo is in Rome ontdaan van de blauwwitte KLM-kleuren en omgetoverd naar de stijl van Corendon. Op 14 december kwam het toestel aan op Schiphol, waar vliegtuigontmantelaar AELS de motoren en andere waardevolle onderdelen eruit heeft gehaald.