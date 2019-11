Megabioscoop in Noord moet winkelcentrum nieuw elan geven

Euroscoop van Pathé

De megabioscoop in Noord is van Pathé, maar is geen Pathébioscoop. Het complex heet Euroscoop, naar de initiatiefnemer, de Belgische bioscoopketen die vorige maand werd overgenomen door Pathé.

Pathédirecteur Jacques Hoendervangers weet nog niet of de Euroscoop alsnog een Pathéhaan aan de gevel krijgt. Maar hij is blij met de aanwinst: bij Pathé werd met argusogen gekeken naar de nieuwe concurrent op een zo goed bereikbare plek aan de Noord/Zuidlijn. “Het is maar drie haltes vanaf Pathé De Munt.”

Pathé was al marktleider in Nederland, met 212 bioscoopzalen in 19 steden. Met de overname van Euroscoop komen daar nog 61 zalen in 5 steden bij. Pathé vreest niet voor een overschot aan bioscoopstoelen in de stad: Amsterdam groeit. “Voor heel Nederland kun je wel zeggen dat het verzadigingspunt bereikt was, maar in Amsterdam zeker nog niet.”

Euroscoop onderscheidt zich van de Pathéformule met megabioscopen aan de randen van de stad, goed met de auto bereikbaar, waar Pathé juist bewust kiest voor de stadscentra. In Noord komen naast de megabioscoop ook drie restaurants en een glow-in-the-dark-minigolf. Verder hanteert Euroscoop lagere prijzen en zijn er, anders dan bij Pathé, wel pauzes tussen de films.