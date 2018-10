Meetingpoint Schiphol weg, maar komt terug als kunstwerk

Goed gespot, Klaas-Jan! Die kubus is gedemonteerd, zodat er op Schiphol Plaza meer ruimte is voor de passagiersstromen. Het nieuwe Meeting Point komt tegenover de Burger King. ^Frank — Schiphol (@Schiphol) October 9, 2018 Nee, dat wordt sowieso iets anders. Helaas zijn er nog niet meer details (zoals grootte en opleveringsdatum) bekend. ^Frank — Schiphol (@Schiphol) October 9, 2018

Passagiersstromen

Schiphol laat in een reactie weten dat de kubus is gedemonteerd, zodat er op Schiphol Plaza meer ruimte is voor de passagiersstromen.



Het rood-witte meetingpoint blijkt ongeveer twee weken geleden verwijderd te zijn vanwege verbouwingen.



"Het meetingpoint is oorspronkelijk gebouwd als kunstwerk, en niet als afspreekpunt," legt een woordvoerder van Schiphol uit. "Omdat reizigers wel behoefte hebben aan een afspreekpunt hebben we een tijdelijk bord als meetingpoint tussen spoor 3/4 en 5/6 geplaatst."



Burger King

Er komt definitief een nieuw meetingpoint tegenover de Burger King. Niet in de vorm van de bekende rood-witte kubus, maar een paal met daarop een blok met 'meeting point'. Wanneer dat af is, kan de luchthaven nog niet zeggen.



Voor het kunstwerk, Coda genaamd, wordt nog naar een passende locatie gezocht. Of dat op de luchthaven zal zijn, kan de woordvoerder niet zeggen.