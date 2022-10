Meesterlijk nagebouwd Amsterdam in nieuwste Call of Duty

Met oog voor de kleinste details is de omgeving van het Oudekerksplein nagemaakt. Beeld -

Van The Hitman’s Bodyguard tot Ocean’s Twelve: de Amerikaanse entertainmentindustrie kan geen genoegen krijgen van Amsterdam. De grachten en de wereldberoemde rosse buurt spreken tot de verbeelding. In de nieuwe Call of Duty: Modern Warfare II, dat 28 oktober in de winkel ligt, kruipt de gamer in de huid van een huurmoordenaar die over de Wallen loopt. Het is niet de eerste keer dat Call of Duty zich afspeelt in de hoofdstad. Ook in Call of Duty: Black Ops Cold War uit 2020 was Amsterdam een decor.

Vanuit de Kreupelsteeg loopt het personage de Oudezijds Voorburgwal op. Daar tegenover ligt het Oudekerksplein met een tot in detail nagemaakte Oude Kerk. In de game is het een buurt met sjacheraars, dealers en toeristen. Met details wordt de Amsterdamse omgeving afgemaakt: er staan fietsen op de brug, op terrassen wordt bier gedronken, boten liggen in het water. Zelfs aan het reliëf op de typisch Amsterdamse lantarenpalen is aandacht besteed. Wat daarbij opvalt is dat de hoofdrolspeler met getrokken pistool rondloopt en iedereen rustig doorloopt of nipt aan zijn glas. De scene eindigt met een dodelijke schietpartij op het Oudekerksplein.

Op internet struikelen gameliefhebbers over elkaar heen in hun lovende commentaar op de creatie.

oh my god amsterdam looks *incredibly* realistic in the new call of duty — almost can’t believe this is a video game pic.twitter.com/KVI9Ay5dIk — juan (@juanbuis) 21 oktober 2022

Hoewel de enthousiaste reacties begrijpelijk zijn, zullen de echte Amsterdammers vooral hun hoofd schudden bij de niet-bestaande steeg in de Sint-Annenbuurt.