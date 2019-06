Meeste meldingen van illegale verhuur komen uit de Jordaan

Beeld ANP

De Rekenkamer Amsterdam heeft voor 2017 en 2018 in kaart gebracht waar Amsterdammers melding deden van illegale verhuur. Ook is onderzocht in welke wijken de gemeente sancties uitdeelde. De cijfers maken deel uit van een groter onderzoek naar toezicht en handhaving van de regels voor vakantieverhuur.

De cijfers komen van het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente. In 2017 kwamen 1772 van dit soort meldingen binnen, in 2018 liep dit terug naar 1432. Beide jaren kwamen de meeste meldingen uit de Jordaan. In 2017 ging het om 169 meldingen, in 2018 om 117.

In 2017 stond de Nieuwmarkt/Lastage-buurt met 139 meldingen op nummer 2 in de lijst, gevolgd door de Oude Pijp (134 meldingen). Grachtengordel-West nam in 2018 de tweede plaats in, met 94 meldingen, gevolgd door de Weteringschans met 89 meldingen.

In bijna alle delen van Amsterdam namen de meldingen in 2018 ten opzichte van het jaar ervoor af. Met uitzondering van de Grachtengordel-West, daar nam het aantal meldingen toe van 74 in 2017 naar 94 in 2018.

Sancties

Meldpunt Zoeklicht speelt de meldingen door aan de gemeente, die vervolgens onderzoekt of de vermoedens kloppen. De gemeente onderzoekt ook op eigen initiatief overtredingen van de regels voor vakantiehuur. In totaal kregen verhuurders van 248 woningen een sanctie opgelegd in 2017. Dat aantal liep een jaar later fors terug naar 146 boetes.

Op de plekken waar de meeste meldingen zijn binnengekomen, werden in 2017 ook de meeste sancties uitgedeeld: dit betrof 26 woningen in de Jordaan. Deze buurt wordt gevolgd door de Grachtengordel-West en de Nieuwmarkt/ Lastage, beide met 23 sancties. In 2018 nemen de Jordaan, Weteringschans en de Grachtengordel-West een gedeelde eerste plek in met 14 boetes.

Wie een woning huurt en deze doorverhuurt aan derden riskeert een boete van 13.500 euro. Bij herhaaldelijke overtreding kan dit oplopen naar 20.500 euro.

Voor een vervolgonderzoek roept de Rekenkamer Amsterdam melders en verhuurders op hun ervaringen te delen.