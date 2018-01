Meeste Kijkshops weer open, behalve in Amsterdam

De Zweedse eigenaar The One vroeg dinsdag faillissement aan bij de rechter. Door het faillisement zouden ongeveer vierhonderd medewerkers op straat komen te staan.



De curatoren, Bierman Advocaten in Tiel, kondigen echter vrijdag de heropening van de meeste vestigingen alweer aan.



Vijftig winkels openen zaterdag voor een executieverkoop en ook op het hoofdkantoor in Zaltbommel worden de werkzaamheden voorlopig hervat. Dit om zo veel mogelijk mensen aan het werk te houden.



Werkgelegenheid

"Diverse partijen hebben al interesse getoond in het mogelijk overnemen van delen van het bedrijf," aldus curator Marike Boersen. "Zowel voor de toekomstige werkgelegenheid van de ongeveer 400 medewerkers als voor de opbrengst van de verkoop is het goed verreweg de meeste winkels de komende tijd te laten doordraaien."



Dat geldt echter niet voor de Amsterdamse winkels bij het Buikslotermeerplein in Noord en het Osdorpplein in Osdorp.