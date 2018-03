Meeste cocaïne in Amsterdams rioolwater

Daaruit kan geconcludeerd worden dat ook het gebruik in 2017 het hoogst was in Amsterdam.



De Voogt doet jaarlijks onderzoek naar drugsresten in het riool van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Daarnaast wordt ook onderzoek gedaan in twintig kleinere gemeenten. De sporen van drugs komen via urine en ontlasting in het riool terecht.



Van de afgelopen zeven jaar dat het onderzoek uitgevoerd wordt, staat Amsterdam vijf keer aan kop. Alleen in 2013 werd er meer cocaïne gemeten in het Eindhovense riool. In 2016 kon er geen onderzoek worden gedaan in Amsterdam.



Mdma

Ook het gebruik van partydrug mdma is het hoogst in Amsterdam. Het mdma-gebruik laat er bovendien een duidelijke stijging zien. Dit komt mede door de toenemende hoeveelheid van de stof per pil. Volgens het onderzoek werd in 2017 in Nederland het hoogste gebruik van Europa gemeten.



Amsterdam scoort niet het hoogst bij alle drugs. Over het algemeen wordt er in de kleinere gemeenten en Eindhoven meer amfetamine (speed) gebruikt.



Eindhoven scoort verreweg het hoogste bij de metingen van amfetamine. Dit kan waarschijnlijk worden toegeschreven aan directe dumpingen in het riool. Eindhoven ligt in een gebied waar veel amfetamine wordt geproduceerd.