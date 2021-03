Meeste betogers vertrokken van Museumplein

Beeld Het Parool

De sfeer was gemoedelijk, maar van onderlinge afstand was geen sprake. Mensen, van jong tot oud, stonden in groepen te praten. Er klonk muziek, waar sommigen op dansten. Ook bewoog er een stoet over het plein die teksten riep als ‘vrijheid’, ‘liefde’ en ‘geen dictatuur’. Veel mensen hadden een gele paraplu bij zich met daarop ongeveer dezelfde teksten.

De demonstratie was aangemeld bij de gemeente. Met witte stippen werd aangegeven dat men 1,5 meter afstand moet houden. Daar hield nagenoeg niemand zich aan. Een vrouw met een kinderwagen zag de stip, en stampte erop om haar onvrede te uiten.

Even na 15.30 uur liet de gemeente weten dat de demonstratie ontbonden werd. ‘Het is niet langer toegestaan om op het Museumplein te blijven,’ schreef de gemeente op Twitter. Rond 16.00 uur ging de Mobiele Eenheid tot ontruiming over, nadat de demonstranten eerst werd gevraagd om te vertrekken. De demonstranten werden de Concertgebouwbuurt ingedreven.

Even later keerden sommige demonstranten toch weer terug naar het plein. Om 16.30 uur startte de ME een tweede ontruimingsronden om ook die weg te krijgen. Er lijkt geen geweld gebruikt te zijn, wel zijn er enkele aanhoudingen verricht.

Vorige week onrustig

Vorige week was het te druk en hielden de ‘koffiedrinkers’ zich niet aan de coronaregels. Rond 15.00 uur werd de demonstratie door de Amsterdamse driehoek van politie, justitie en burgemeester ontbonden en werd er een noodbevel afgekondigd. Volgens de gemeente negeerde de groep demonstranten de waarschuwingen en bevelen van de politie, waarna de Mobiele Eenheid werd ingezet om het plein te ontruimen. Er werden zeventien aanhoudingen verricht.

Een deel van de demonstranten verplaatste zich hierna naar het Leidseplein. Ook daar werd de demonstratie door de driehoek ontbonden. Omdat alle demonstranten gehoor gaven aan de oproep te vertrekken, zijn op het Leidseplein geen aanhoudingen verricht, zegt de politie.