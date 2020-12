Meerderheid raad wil reclame vliegvakanties uit straatbeeld weren

Beeld REUTERS

Dat staat in een motie van GroenLinks-raadslid Jasper Groen, waar ook de PvdA, de Partij voor de Dieren, Denk en SP achter staan, een raadsmeerderheid.

Regelmatig zijn op de abri’s en mupi’s campagnes van benzinemerken te zien, of van aanbieders van goedkope vliegvakanties. Groen vindt die reclame-uitingen ongepast. “Het is stuitend dat terwijl de bossen overal ter wereld branden en de polen smelten, Shell mag blijven adverteren op onze billboards, en in bushokjes vliegvakanties voor dumpprijzen worden aangeboden,” vindt hij. Het verbod zou moeten gelden voor alle aanbieders van ‘fossiele producten’, vindt Groen.

10 miljoen euro

De gemeente heeft een lopend contract tot 2026 met aanbieder JCDecaux die op zeker 2000 plekken in de stad ruimte voor buitenreclame verhuurt. Denk aan mupi’s op drukke plekken of bij bushaltes. In ruil ontvangt Amsterdam hiervoor jaarlijks zo’n 10 miljoen euro.

Met zijn motie draagt Groen het stadsbestuur op om te onderzoeken hoe dit soort vormen van reclame, in ieder geval op de plekken waar de gemeente invloed op heeft, uitgefaseerd kunnen worden. Hij wil ook dat wordt uitgezocht wat de financiële consequenties zouden zijn als het lopende of nieuwe contract met JCDecaux aangepast moet worden.

Extinction Rebellion

Eerder dit jaar besloot vervoersbedrijf GVB ook al dat een reclamecampagne van Shell op de veerponten over het IJ in de toekomst niet herhaald zou worden, na druk van activisten van Extinction Rebellion.

Het stadsbestuur staat sympathiek tegenover de wensen van Groen. ‘Het vergt nog enige analyse en denkwerk om te bepalen om welke reclame het gaat, hoe een verbod vorm te geven en dat (juridische en financieel) te implementeren,’ aldus het college.

Het wil daarbij advies inwinnen van de organisatie Reclame Fossielvrij, die het onderwerp via een burgerinitiatief op de agenda van de Tweede Kamer wil krijgen.