Meerderheid raad wil gordijnen op de Wallen sluiten tegen de drukte

Het moet een nieuw middel zijn om de overlast van de binnenstad tegen te gaan: sekswerkers die wel aan het werk zijn, maar met de gordijnen dicht. D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk kwam met het voorstel. “Het Wallengebied is geen wetteloze vrijplaats. Voelen sekswerkers zich gerespecteerd als toeristen aapjes kijken? Het roept ook de vraag op hoe sekswerk als attractie bijdraagt aan de verbetering van de positie van vrouwen in het MeTootijdperk.”

Een vraag die omhoog komt is hoe klanten weten dat sekswerkers op dat moment ook aan het werk zijn. Een QR-code bij het raam kan een oplossing zijn. Een reserveringssysteem is een andere mogelijkheid. Juridisch moet dit nog worden uitgezocht. Rooderkerk zal volgende week een motie erover indienen en kan in ieder geval op steun rekenen van PvdA, VVD, JA21, Denk, Partij voor de Dieren, Volt en Bij1.

Burgemeester Femke Halsema reageerde ook niet onwillig, maar wees erop dat dit onder sekswerkers veel weerstand oplevert. Halsema: “Komt u naar mij toe met aanwijzingen van sekswerkers die daar wel toe bereid zijn. Als daar animo voor ontstaat, dan ben ik u graag van dienst. Ik heb hier niet voor niets in een eerder stadium voor gepleit.”

Veranderde atmosfeer

Het voorstel is onderdeel van een groter debat over de sluitingstijden die vervroegd worden op de Wallen. De prostitutie moet om 03.00 in plaats van 06.00 uur dicht. Onder meer GroenLinks, Volt, Partij voor de Dieren en Bij1 zijn tegen en wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat sekswerkers vooral overlast ervaren tussen 03:00 uur en 04:00 uur, op het moment dat de horeca sluit en bezoekers onderweg zijn naar hotels en huis. Daarnaast verliezen ze veel klandizie.

Bewoners vinden op hun beurt 03.00 uur nog niet vroeg genoeg. Voordat Halsema uitleg gaf, nam ze het eerst op voor de sekswerkers. “Sekswerkers hebben hier nooit overlast veroorzaakt, maar hebben net als bewoners grote last van de veranderde atmosfeer. Het is een toeristische attractie geworden die gepaard gaan met een zeer onwenselijke vernedering van de sekswerkers.”

Over de maatregelen zei ze een balans te moeten vinden. Verder terugbrengen zou meer illegale prostitutie opleveren, terwijl bewoners wel hun nachtrust verdienen. Halsema: “Er ontstaat een klimaat op de Wallen dat niet meer houdbaar is. Wij hebben keuzes te maken om aantrekkingskracht op het gebied van blow- en braltoeristen te verminderen. Terugbrengen naar drie uur vonden we geijkt.”