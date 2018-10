Meerderheid raad: weg met letters I amsterdam

Het is een illusie om te denken dat er nu minder toeristen naar de stad zullen komen Frits Huffnagel

Onder leiding van toenmalig wethouder Frits Huffnagel (VVD) werd de campagne geselecteerd. Tot die tijd was de zin 'Amsterdam heeft 't!' in gebruik, maar die voldeed niet aan de verwachtingen. Vijf pr-bureaus presenteerden hun ideeën, KesselsKramer won met I amsterdam.



Illusie

"Er waren nog twee andere bureaus die een variant op I amsterdam hadden gepitcht," herinnert Huffnagel zich. Hij vindt het weghalen van de letters een slecht plan.



"Omwonenden zijn er blij mee, want op die plek voor het Rijksmuseum lopen al die toeristen niet zo in de weg. Als ze zich in de omgeving verspreiden, wordt de overlast veel groter. En het is een illusie om te denken dat er door het schrappen van I amsterdam minder toeristen naar de stad zullen komen."



Roosma erkent volmondig dat dit geen maatregel is die de groei van het toerisme zal indammen. "Daarvoor nemen we, ook in deze begroting, andere maatregelen zoals de Wallen- aanpak die burgemeester Halsema heeft aangekondigd. Dit voorstel gaat om de ziel van Amsterdam."



