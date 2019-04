Meerderheid Amsterdamse fietsers wil een tunnel onder het IJ

Zij zeggen dat een brug juist mooier is en dat de aanleg ervan minder kostbaar is.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de vraag brug of tunnel bij de meeste Amsterdammers niet 'top of mind' zit, zegt onderzoeker Jeroen Slot. "Voor velen is het persoonlijk belang ook niet erg groot. Ongeveer vier van de tien Amsterdammers vinden een dergelijke verbinding belangrijk, drie van de tien vinden het onbelangrijk en de rest is neutraal. Ook blijkt dat de meeste Amsterdammers een realisatieduur noemen van vijf tot tien jaar, maar de meningen daarover zijn nogal verdeeld."



Een woordvoerder van de gemeente verwijst in een reactie naar de gemeenteraad, die om meerdere redenen heeft gekozen voor een brug in plaats van een tunnel. Zo zou het te overbruggen hoogteverschil bij een brug lager zijn dan bij een tunnel, waardoor een brug gerieflijker is in het gebruik.



Dat hoogteverschil kan bij een tunnel alleen worden genomen met roltrappen en liften, waardoor een fietser twee keer moet op- en afstappen om naar beneden en weer naar boven te kunnen.



Dat zou in de spits tot opstoppingen leiden. Ook kan een tunnel 's avonds en 's nachts als onprettig worden ervaren. Van een brug stelt de gemeenteraad dat het 'een zichtbare verbinding tussen de beide delen van de stad aan weerszijden van het IJ' is.