Meerdere verhalen over needle spiking in Amsterdamse nachtleven, maar zonder hard bewijs: ‘Ik voelde een steek in mijn arm’

Hard bewijs van het zogenoemde ‘needle spiking’ hebben de GGD en de politie vooralsnog niet. Vier jongeren vertellen waarom zij wel denken dat ze via een injectienaald gedrogeerd zijn in Amsterdamse clubs of tijdens een feestje. ‘Een dag later zag ik een blauwe plek op mijn been.’

De 21-jarige psychologiestudente Amrit uit India ging op zaterdagavond 23 april met vriendinnen uit op het Thorbeckeplein. Het was de verjaardag van Isa (20), een Litouwse vriendin die net als zij aan de Universiteit van Amsterdam studeert. Bar Coco’s Outback aan het Thorbeckeplein is hun favoriete tent omdat er, zo vertelt Amrit, veel buitenlandse studenten van het Science Park komen.

Thuis dronken ze nog twee drankjes voor ze op pad gingen. Van het eerste half uur in de Australische bar herinnert Amrit zich nog alles, van de rest van de avond weet ze niets meer.

Haar Finse vriendin Emmi (20), student Engels, staat die avond wel scherp voor ogen. Emmi: “We waren aan het dansen. Het was heel druk.” Amrit nam een trekje van een vape (elektronische sigaret) die een onbekende haar aanbood. Later stond ze te zoenen met een eveneens onbekende jongen.

Knallende koppijn

Een half uur na binnenkomst zakte Amrit plots naar de grond en kon ze niet meer opstaan. “Het leek alsof ze dronken was, maar dat kon niet. We hadden in de bar zelf niets gedronken.”

Emmi zag meteen dat het mis was. “We namen meteen de bus terug naar Science Park. Amrit was helemaal gedesoriënteerd.”

De volgende ochtend appte Emmi haar vriendin. Amrit had knallende koppijn, had die nacht overgegeven en voelde zich misselijk. ‘I don’t remember anything. I don’t remember getting home. The last thing I remember is us dancing. Last night is just blank.’

Emmi vroeg Amrit in de app of er misschien iets in de vape had gezeten, en of ze zich herinnerde dat ze had gezoend. Emmi had al eens gehoord over drogeren middels naalden. Daar appte ze haar vriendin ook over: ‘You should also check that you don’t have any needle marks anywhere.’

Kort daarop stuurde Amrit een foto van een prikgaatje aan de zijkant op haar rug. ‘It hurts if I touch it.’

Amrit nam contact op met Coco’s. “De medewerker zei dat ze er alles aan zullen doen om dit soort dingen niet meer te laten gebeuren.” Sinds het incident durft ze niet meer uit te gaan. “Wat was er gebeurd zonder mijn vriendinnen?”

Geen getuigen

Amrit heeft het incident niet gemeld bij de politie. Behalve Amrit sprak Het Parool nog drie jongeren die denken via een injectienaald gedrogeerd te zijn. Een van hen heeft aangifte gedaan.

De politie Amsterdam laat weten inmiddels vier aangiftes te hebben ontvangen van needle spiking. “Bij niemand is een stof aangetroffen in het bloed. Er is dus geen zaak met hard bewijs,” zegt een politiewoordvoerder. “Datzelfde geldt ook voor de meldingen bij politiekorpsen in de rest van het land. De slachtoffers hebben zelf geen injectiespuit gezien en er zijn geen getuigen die het injecteren hebben waargenomen.”

Jellinekwoordvoerder Floor van Bakkum kent de verhalen van needle spiking uit de media, maar ‘niet uit eerste hand’. “Het is ons niet helder wat er is gebeurd. Het ene slachtoffer heeft een black-out, de ander toont misselijkheid of raakt onwel. We zoeken nog naar hard bewijsmateriaal.”

Rembrandtplein

De Spaans-Mexicaanse Inès (18), net als Amrit eerstejaars psychologiestudent, meldt dat ze op 12 februari is geprikt. Voor ze aan kwam bij club Escape aan het Rembrandtplein had ze vijf shots wodka op. “Ik was dronken, maar zeker niet op een manier dat ik me niets meer herinner.” Ze voelde die zaterdagnacht rond half 1 iets steken in haar rechterbovenbeen. Toen ze zich op dat moment omdraaide, zag ze niets verdachts. Kort daarna werd ze misselijk en duizelig, moest overgeven en had rillingen over haar hele lichaam. Ze viel op de grond in het toilet en herinnert zich vanaf dat moment niets meer.

Vriendinnen brachten haar naar huis. “Een dag later zag ik een licht gezwollen blauwe plek op mijn been. Als ik de plek aanraakte, deed het pijn,” zegt ze. Sindsdien is ze niet meer in de populaire uitgaansgebieden geweest. “Het was een traumatische ervaring.”

De 22-jarige Nathalie zegt 27 november vorig jaar slachtoffer te zijn geworden van needle spiking. Ze zou in café Het feest van Joop in de Lange Leidsedwarsstraat in haar been zijn geprikt en onwel zijn geraakt. Ze heeft niets van de prik gemerkt. Wel is ze twee dagen na het voorval naar de huisarts gegaan, die een prikplek heeft geconstateerd. Zij heeft het voorval gemeld bij de politie.

‘Zwart voor mijn ogen’

De verhalen van needle spiking beperken zich niet tot bars en clubs. De 19-jarige Mirjam, gitarist van een indieband, zegt op vrijdag 29 oktober slachtoffer te zijn geweest van needle spiking. Het gebeurde na haar optreden voor zo’n zeventig man in de zogeheten Dorm Sessions op het Amsterdam University College, in de studentenflat aan de Carolina MacGillavrylaan in Oost.

“Ik ging nog even het publiek in, dronk twee biertjes en voelde een steek in mijn arm. Het deed veel pijn,” zegt Mirjam. Twee uur later werd ze onwel. “Ik had een high en verlamd gevoel. Ik kon niet meer goed nadenken, alles werd zwart voor mijn ogen.”

Met twee band- en huisgenoten toog ze naar huis in Noord. Twee dagen later vond ze een ‘heel klein prikgaatje’ op haar bovenarm. Ze bezocht de maandag erop de huisarts, die haar doorverwees naar de GGD. Daar is haar bloed meermaals onderzocht, maar dat leverde niks op.

De politie heeft ze, op aandringen van haar moeder, een maand later ingelicht. Ze heeft besloten geen aangifte te doen wegens een ‘onaardige politieagent’.

Te stroperig

De GGD onderzoekt de gemelde incidenten. “De verhalen variëren. We weten niet of er geïnjecteerd is en er daadwerkelijk een stof ingespoten is, of welke stof dat zou kunnen zijn. Wel zijn we in gesprek met de eerste hulp van verschillende ziekenhuizen om eventuele intoxicatie vast te stellen,” zegt Steve Lauriks, programmamanager drugspreventie van de GGD.

Het is, zegt Lauriks, ingewikkeld om ongemerkt te injecteren. “De handeling zelf is complex. Je moet het ten minste enkele seconden doen. De rapedrug GHB is het in ieder geval niet, deze stof is te stroperig om te injecteren.”

Toch wil Lauriks de verhalen niet als ‘onwaar’ afdoen. “We nemen elke casus serieus. Drogeren is een misdrijf en een gevaar voor de volksgezondheid. Dus denk je dat je geprikt bent, ga dan binnen vier uur naar het ziekenhuis voor een urine- en bloedtest, want sommige stoffen zijn na vier uur uit het lichaam verdwenen.”

Een politiewoordvoerder zegt dat de horeca is gevraagd aan de bel te trekken als zaken needle spiking constateren. “Dan pakken we door. Nu ondernemen we wegens gebrek aan bewijs geen actie.”

Boze ouders

Er gaat vanuit de GGD vooralsnog geen waarschuwing uit naar jongeren of de horeca. “We willen niet te snel waarschuwen, anders creëer je paniek om niks. Wel willen we graag in gesprek gaan met de slachtoffers,” aldus Jellinekwoordvoerder Floor van Bakkum.

Bedrijfsleider Joey Elzas van bar Coco’s ontkent dat er meldingen bij hem zijn gedaan van needle spiking. “Er staan vier beveiligers bij de deur die de gasten controleren en er hangen beveiligingscamera’s. Als het slachtoffer de exacte tijd weet, dan is ze van harte welkom om met ons de camerabeelden terug te kijken.”

Rodney Thakur, eigenaar van Het feest van Joop, vindt het frappant dat het incident van Nathalie zich in november zou hebben afgespeeld, omdat iedereen toen in de kroeg moest zitten als gevolg van de geldende coronamaatregelen. “In de twintig jaar dat ik dit doe, heb ik pas een keer meegemaakt dat iemand aantoonbaar gedrogeerd is. Wel heb ik zeker vijftig keer boze ouders gehad die zeggen dat hun zoon of dochter drugs op heeft, en als ik de beelden erbij pak, blijkt dat ze het zelf hebben genomen.”

Eigenaar Ton Poppes van club Escape zegt dat er bij hem ‘niets bekend is’ over meldingen van needle spiking. Een van de managers van Escape zegt verder geen commentaar te hebben.

De volledige namen van de geïnterviewde jongeren zijn bij de redactie bekend.