Meerdere steek- en schietincidenten zaterdagnacht, man overleden

Beeld ANP XTRA

Rond 00.15 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een vechtpartij op de Rozengracht. Ter plaatse troffen agenten een 45-jarig slachtoffer met steekverwondingen aan. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij is overleden aan zijn verwondingen.

Twee verdachten, een 34-jarige en 35-jarige man die mogelijk betrokken waren bij de vechtpartij, zijn direct aangehouden. Op de Keizersgracht troffen agenten ook een 29-jarige man met verwondingen aan die betrokken leek te zijn bij de vechtpartij. Hij is ook aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

Veel incidenten

“Het was een hectische nacht,” zegt een woordvoerder van de politie. Bij een steek- en schietincident op de Wisseloord in Zuidoost raakten twee 29-jarige mannen gewond. Rond 01:50 kwam er een melding binnen van een vechtpartij waarbij schoten zijn gelost. Een van de slachtoffers liep een schotwond op, de andere man had een steekverwonding. Over de huidige toestand van de slachtoffers kan de politie vooralsnog niets kwijt.

Er zijn nog geen verdachten aangehouden; de politie is dringend op zoek naar getuigen. Bij de recherche is bekend dat er beeldmateriaal van het incident is; ze doen ‘de dringende oproep om deze beelden te delen met het onderzoeksteam’. Dit kan ook anoniem.

Hectische nacht

In de Van der Pekstraat in Amsterdam-Noord is zaterdagnacht een woning beschoten terwijl een bewoner thuis was. Er zijn geen gewonden gevallen. Wat er precies is voorgevallen, moet de politie nog onderzoeken; getuigen worden opgeroepen om zich te melden.

Donderdagnacht werden ook al schoten gelost op een woning aan de Kievitstraat in Noord. De politie onderzoekt of beide incidenten iets met elkaar te maken hebben.