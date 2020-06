Meerdere ouderen in Amsterdam-West bestolen door nepagent

Een gewaarschuwd mens telt voor twee: meerdere bejaarden in Amsterdam-West zijn (bijna) bestolen door een nepagent. We hebben al twee aangiftes binnen en weten van in ieder geval acht andere pogingen. Alle informatie over de incidenten is hier te vinden: https://t.co/V0zqCnkFa5. pic.twitter.com/uLPyeJA9t3