Meerdere mensen beschoten met ‘bb-gun’ rond Slotermeer: ‘Het is een rage’

De 27-jarige Stef fietste afgelopen dinsdag naar het huis van zijn vriendin in Slotermeer, toen twee jongens op een scooter kwamen aanrijden. “De jongen achterop maakte oogcontact met mij en trok zijn arm omhoog. Het was best ver weg, dus ik zag niet zo goed wat er gebeurde. Voordat ik het wist, voelde ik een paar kogeltjes tegen mijn gezicht komen.”

Hij is niet ernstig gewond geraakt, maar heeft meerdere pijnlijke, gezwollen plekken. “Ik schrok er enorm van, vooral omdat er een vlak onder mijn oog terecht kwam. Als die 1 centimeter hoger terecht was gekomen, was mijn oog beschadigd.” De jongens reden door. Stef besloot aangifte te doen bij de politie.

Meerdere meldingen

Van de politie kreeg Stef te horen dat dit soort incidenten de afgelopen weken steeds vaker voorkomen in Amsterdam, voornamelijk in en rond Slotermeer. Een woordvoerder van de politie bevestigt dat per week een handjevol meldingen binnenkomt.

Jongeren gebruiken de BB-guns als speelgoed om op elkaar te schieten. Soms wordt daarbij per ongeluk een voorbijganger geraakt, maar het komt ook voor dat er voor de lol op mensen en dieren wordt geschoten. “Het is een rage, net zoals pokémonkaarten en ander speelgoed,” zegt de woordvoerder. “Degenen die zo’n gun hebben moeten er voorzichtig mee omgaan.”

Het gaat waarschijnlijk om speelgoedpistolen die worden gevuld met Orbeez, kleine, waterabsorberende balletjes die niet zijn bedoeld om mee te schieten. Een pistool gevuld met Orbeez is te vergelijken met een luchtpistool.

‘Orbeez challenge’

In de Verenigde Staten gingen eerder dit jaar berichten rond over een zogeheten ‘Orbeez challenge’ op TikTok, waarbij willekeurige mensen werden beschoten. TikTok meldde echter aan tijschrift Newsweek dat zo’n challenge niet bij het bedrijf bekend is.

De term ‘Orbeez challenge’ zou vooral gebruikt worden voor onschuldige spelletjes. Hoewel er inderdaad filmpjes op verschillende socialemediakanalen te vinden zijn waarin wildvreemden worden beschoten, zou er volgens TikTok dus niet zozeer een ‘Orbeez challenge’ viraal gaan die ertoe oproept.

Toch kreeg de 27-jarige Stef nadat hij zijn verhaal had gedeeld op Instagram, berichten van zeker vier mensen die hetzelfde was overkomen. “Allemaal hadden ze ongeveer hetzelfde verhaal: jongens op een scooter, die uit het niets op hen schieten als ze op de fiets zitten. Niemand van hen had ernstig letsel opgelopen, maar er gaan zeker een keer gewonden vallen. In mijn eigen buurt zie ik tieners openlijk hun speelgoedpistool met die balletjes vullen; ze beseffen volgens mij niet dat het mis kan gaan. Ik ga in elk geval niet meer naar buiten zonder een grote zonnebril op.”

