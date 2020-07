Meerdere kogels afgevuurd op pand in Nieuw-West

Foto ter illustratie. Beeld ANP XTRA

Twee verdachten zouden op een scooter zijn gevlucht, aldus de politie.

Er is onderzoek ingesteld en getuigen worden opgeroepen zich te melden. De politie verwacht in de loop van de ochtend meer informatie te kunnen geven.

Volgens AT5 gaat het om indoor voetbalclub Cluppi. Dinsdag op woensdag werd er ook al een pand in de stad beschoten, toen het W Hotel op de Spuistraat in het centrum. Bij die schietpartij raakte ook niemand gewond, wel waren er in meerdere deuren kogelgaten te zien.

De Johan Huizingalaan is de afgelopen jaren vaker het toneel van schietpartijen en granaataanslagen geweest. Twee jaar geleden werd de straat in een week tijd opgeschrikt door een explosie, twee beschietingen en de vondst van een handgranaat. ‘Dit kun je geen incident meer noemen,’ stelde burgemeester Halsema toen over de criminele praktijken in de straat, die zich kort na elkaar opvolgden.

Er werd toen tijdelijk een mobiele politiepost in straat geplaatst en extra mankracht vrijgemaakt om te patrouilleren in de straat.

Heeft u meer info, reageer dan via de tiplijn van Het Parool.