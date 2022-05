Meerdere huizen beschadigd door explosie Comeniusstraat

Beeld Joris van Gennip

Van verschillende huizen zijn de ruiten gesprongen door de explosie. De straat ligt bezaaid met glasscherven. Het doelwit van de explosie is nog onbekend.

“Het is wonderbaarlijk dat er geen gewonden zijn gevallen,” zegt de woordvoerder. “Het gebeurde op een tijdstip dat mensen vaak hun hond uitlaten of een rondje gaan hardlopen. Dit had zomaar anders kunnen aflopen.” De politie heeft de omgeving afgezet en doet ter plekke onderzoek. Ze vraagt getuigen zich te melden.

