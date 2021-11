Meerdere gewapende woningovervallen op één dag in Amsterdam

Beeld Joris van Gennip

Zaterdagmiddag kreeg de politie rond 15.50 uur een melding dat er een woning in de Maria Telkesstraat in de Watergraafsmeer werd overvallen. Er waren meerdere personen in de woning aanwezig en er zou een vuurwapen gezien zijn. Toen de politie ter plaatse kwam, hadden de overvallers de woning al verlaten met een onbekende buit. Er vielen geen gewonden, maar de betrokkenen zijn erg geschrokken, meldt een politiewoordvoerder.

Later op de dag, rond 21.40 uur, werd een woning in de Kijkduinstraat in Bos en Lommer overvallen door meerdere daders. De bewoners waren thuis. Een persoon raakte gewond en ging later zelfstandig naar het ziekenhuis. De daders hebben ‘persoonlijk goed’ uit het huis meegenomen, meldt de politie.

Niet veel later, rond middernacht, was het raak in de William Barlowlaan op IJburg. Twee mannen met een vuurwapen overrompelden een bewoner. De daders maakten persoonlijke eigendommen buit en gingen ervandoor. Er vielen geen gewonden.

Of er een mogelijk verband is tussen de overvallen, kan de politie niet zeggen.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden ook twee bewoners van een huis in Zuidoost bedreigd door een binnendringer. Ze raakten lichtgewond en werden naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn inmiddels weer thuis. Dit was volgens een politiewoordvoerder geen woningoverval; de man toonde verward gedrag.