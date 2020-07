Meerdere auto's in Noord in vlammen opgegaan

In Noord zijn in de nacht van maandag op dinsdag meerdere auto’s afgebrand. Het ging om twee verschillende branden. De politie vermoedt dat ze zijn aangestoken.

De eerste brand ontstond rond 23.00 uur op de Adelaarsweg. Getuigen zagen twee personen bij de auto staan voordat die in vlammen opging. Uit onderzoek van de brandweer blijkt dat er een vloeistof over de auto is gegooid voordat die in brand vloog.

Twee auto’s die in de buurt van de uitgebrande auto stonden geparkeerd, zijn ook beschadigd.

De brandweer doet onderzoek. Beeld Michiel Weitkamp

Enkele uren daarna - rond 2.30 uur - stond er opnieuw een auto in brand. Ditmaal op de Th. Weeversweg. Over de oorzaak van die brand is nog niks bekend. Volgens de politie heeft het vuur alle mogelijke aanwijzingen uitgewist. De recherche onderzoekt of de twee branden verband met elkaar houden.