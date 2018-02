Meerdere auto's beschoten in Slotermeer

Rond 10.50 uur meldden bewoners van de Lex Althoffstraat in Slotermeer dat in hun straat geschoten was. Een auto met twee inzittenden die daar net wegreed, is achtervolgd door de politie.



Aan de Oostoever van de Sloterplas sprongen twee mannen uit de auto, waarna ze zijn aangehouden. Daarbij is door de politie geschoten maar raakte niemand gewond. Een derde verdachte kon nog ontkomen met de auto.



Om hem te vinden is een Burgernetmelding uitgedaan. De politie zoekt een getinte man in donkergrijze kleding en adviseert mensen die hem zien het alarmnummer te bellen.