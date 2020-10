Meer zorginstellingen nemen zelf coronatesten af wegens personeelstekorten

Beeld ANP

Door corona zitten steeds meer medewerkers van verpleeghuizen thuis. Ze worden ziek, verkouden of moeten in quarantaine omdat ze in contact zijn geweest met iemand die covid-positief testte. Het wordt steeds moeilijker om met name de zorg voor ouderen goed te organiseren. Bij sommige zorginstellingen zit bijna de helft van de medewerkers thuis. Branchevereniging Actiz slaat daarom op maandag alarm. ‘Rampzalig’ noemt voorzitter Henk Kamp de situatie op sommige plekken.

“Voor corona uitbrak hadden we eigenlijk al te weinig medewerkers,” zegt Radmer Schalkx van De Klinker in Amsterdam maandag tegen de NOS. “We kunnen in het verpleeghuis echt niemand missen.”

Zelf testen

Om medewerkers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen, is Amstelring, de overkoepelende organisatie waar De Klinker deel van uitmaakt, begonnen zelf hun cliënten en medewerkers te testen. Het ziekteverzuim bij hun verpleeghuizen ligt nu op zo’n tien procent en is normaal zo’n zeven procent.

De Amsterdamse zorginstelling Amsta neemt ook al enkele maanden zelf coronatesten af. “Onze cliënten kunnen niet zomaar zelf naar de teststraat,” zegt Amsta-medewerker Bertie van der Linde. “Mede daarom hebben we in mei ons eigen testteam in het leven geroepen.” Dat Amsta zelf kan testen en bron- en contactonderzoek kan doen, scheelt veel tijd en thuiszitten. Toch is ook daar het ziekteverzuim nu rond de tien procent. En dat zorgt ervoor dat het maken van roosters steeds ingewikkelder wordt.

Hulp van buitenaf

Amsta-woordvoerder Andrea Janssen legt uit dat wanneer er tekorten dreigen op een bepaalde afdeling, eerst al het andere personeel wordt herverdeeld. “In dat geval zetten we eerst al onze paramedici in, fysiotherapeuten, logopedisten noem maar op, of zelfs mensen van kantoor. Alle extra handen op de afdeling helpen om de basiszorg op peil te houden.”

Zowel Amsta als Amstelring geven aan vanaf nu ook personeel van buiten de zorg aan te trekken. In het geval van Amstelring gaat het bijvoorbeeld om KLM-medewerkers of mensen uit het leger.

Amsta zet ook mantelzorgers en vrijwilligers in om de tekorten te verhelpen. “Maar mensen van buitenaf moet je altijd eerst opleiden,” merkt Janssen op. “Een serieus opleidingstraject duurt achttien maanden. Maar op zijn minst moet iemand een ADL-cursus volgen (red. een cursus algemene dagelijkse levensverrichtingen).” Tijdens zo’n ADL-cursus van een paar dagen leert de externe kracht of vrijwilliger hoe cliënten te helpen met eten en drinken, hoe ze iemand uit bed moeten halen en moeten wassen.

Een blijvende oplossing zijn externe krachten echter niet. “Mensen opleiden kost ook tijd en personeel,” aldus Janssen. Daarom heeft Amsta nu bijvoorbeeld vijf verpleegkundigen in opleiding uit Griekenland aangetrokken en zijn ze op zoek naar statushouders met een medische achtergrond die graag aan het werk zouden willen. “Het komt erop neer dat je creatief moet zijn,” aldus Janssen.

Toch zijn personeelstekorten in de zorg niks nieuws voor haar. “Ik heb zelf in 2018 tijdens de griepgolf ook in de verpleging geholpen. Denk aan kopjes thee inschenken, lunch rondbrengen. En ook in de vakantieperioden moeten we soms paramedici of kantoormedewerkers inzetten op de afdeling. Maar corona heeft dat wel erger gemaakt.”