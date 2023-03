Meer zakkenrollerij, cybercrime en zedenmeldingen: criminaliteit in Amsterdam stijgt weer richting precoronaniveau

De criminaliteit in Amsterdam stijgt langzaam weer naar het niveau van voor de coronapandemie. De politie zegt bovendien slecht voorbereid te zijn op digitale criminaliteit en verwacht dat georganiseerde misdaad alleen maar verder toeneemt.

Rooskleurig is het beeld niet, dat de Amsterdamse ‘driehoek’ van burgemeester Femke Halsema, hoofdofficier van justitie René de Beukelaer en politiechef Frank Paauw woensdag schetst in een terug- en vooruitblik op de Amsterdamse misdaad, openbare orde en veiligheid.

Eerst de cijfers. Het afgelopen jaar waren er 17 procent meer geregistreerde misdrijven dan in 2021: dat aantal steeg van 72.538 naar 84.793. Dat zijn nog steeds minder misdrijven dan in 2019 (89.261), maar de daling tijdens de coronaperiode, waarin de samenleving stilviel, blijkt eindig.

Met de terugkeer van de toeristen nam met name de kleinere criminaliteit in het centrum weer toe. Het gaat om zakkenrollerij, maar ook om andere delicten waarbij geld of spullen worden buitgemaakt. De afgelopen jaren waren onderdelen van duurdere auto’s en accu’s van elektrische fietsen populair onder dieven en nam het aantal bestuurders dat onder invloed de weg op ging met 33 procent toe, een trend die landelijk ook zichtbaar is. Een eenduidige verklaring voor de grote stijging is er niet.

Het aantal aangiftes van zedenmeldingen steeg ook met 24 procent. Of dat betekent dat het aantal zedenmisdrijven daadwerkelijk steeg, is lastig te zeggen: de politie wijt de stijging mede aan het nieuws over grensoverschrijdend gedrag binnen de talentenjacht The Voice of Holland. Slachtoffers lijken vanwege de reuring over de misstanden binnen dat televisieprogramma eerder naar de politie te stappen. Die kan de toestroom van zaken in heel het land niet aan.

Cybercrime

De politie kijkt bij de presentatie van de cijfers over 2022 ook naar de toekomst. In coronatijd verplaatsten criminelen zich nog meer naar de digitale omgeving. Oplichting en heling vinden hier vaker plaats, maar ook opruiing, bedreiging en afpersing. Volgens de politie en burgemeester Femke Halsema zorgt cybercrime er door het grotere bereik ook voor dat de impact van ‘traditionele’ criminaliteit zoals de handel in drugs, mensen en wapens wordt vergroot. Die verschuiving zal zich volgens hen de komende jaren doorzetten.

De politie is hier niet goed op ingericht. Er zijn wel specialistische teams, maar er zijn te weinig rechercheurs die zijn opgeleid op het gebied van cybercrime. Bovendien heeft de politie niet de nieuwste middelen en technieken op ICT-gebied. ‘De verwachting onder medewerkers is dat de politie zal moeten leren omgaan met een achterstand,’ schrijft de politie. Daarbij speelt mee dat landelijk én regionaal veel computerspecialisten al jaren hun handen vol hebben aan het ontsleutelen en duiden van versleutelde communicatie tussen criminelen die in beslag is genomen.

Alle politiemensen en medewerkers van het Openbaar Ministerie in de regio Amsterdam worden bijgeschoold in digitale kennis en expertise over cybercrime, maakt de driehoek woensdag bekend. Dat moet ze ook helpen beter inzicht te krijgen in de digitale leefwereld van jonge criminelen.

Vorig jaar erkende Halsema al dat de drugseconomie op volle toeren draait, jongeren sneller in zware criminaliteit terechtkomen en in sommige wijken van de stad ‘parallelle samenlevingen’ ontstaan waar ondermijnende criminaliteit wordt getolereerd of zelfs gestimuleerd. Dat beeld zet zich door en de politie stelt dat ‘nauwelijks’ grip te hebben op de ontwikkeling hiervan.

Het Parool rekende eind 2022 al uit dat deze zware criminaliteit afgelopen jaar aan twaalf mensen het leven heeft gekost, vaak slachtoffers die zeer jong waren en omkwamen bij explosies, granaatleggingen of beschietingen van gebouwen. Daar tegenover staat dat er vorig jaar geen liquidaties waren in Amsterdam. De politie bevestigt dat het aantal doden door geweld een laagterecord is gezien over de laatste decennia.

Meldingsmoeheid

Het jaar 2022 begon met demonstraties op het Museumplein, toen het land in een lichte lockdown zat. De politie moest hier veelvuldig ingrijpen. De ‘driehoek’ verwijst naar onderzoek waarin staat dat polarisatie, maatschappelijke onrust en antioverheidssentimenten de komende jaren zullen toenemen. Bij de politie leven zorgen dat burgers het gebruiken van geweld steeds makkelijker lijken te vinden.

Halsema onderschrijft dat in een brief aan de gemeenteraad en waarschuwt ook voor de mensen die afhaken in de samenleving, omdat ze geen vertrouwen meer hebben in de overheid. ‘Sommige bewoners wantrouwen de overheid en doen geen aangifte of melding van delicten,’ zegt ze, verwijzend naar met name Amsterdammers uit Zuidoost en Nieuw-West. Hier lijkt sprake van ‘meldingsmoeheid’ te zijn, waarbij bewoners het idee hebben dat melden geen zin heeft.

Halsema zegt preventie nog steeds als een van haar belangrijkste taken te zien, zodat jongeren niet in de criminaliteit komen. Daarbij tekent de politie aan dat zij hier niet verantwoordelijk moet zijn vanwege de grote werkdruk, maar dit wel wordt. Politiemedewerkers vrezen dat het systeem zich ‘aan het vastdraaien’ is.

Explosieven en drugs In Amsterdam waren in 2022 ongeveer honderd aanslagen met explosieven op woningen en bedrijven, veelal gepleegd door jonge daders – een zorgwekkende trend, aldus de politie. In het Amsterdamse havengebied onderschepte de politie bovendien een recordhoeveelheid aan cocaïne: vier partijen van in totaal 1522 kilo werden gepakt. (Dat is overigens nog altijd een schijntje, afgezet tegen de tonnen aan cocaïne die voortdurend worden onderschept in de zeehavens van Rotterdam en Antwerpen.)

