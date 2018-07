Meer werknemers wagen de sprong naar basisschoolonderwijs

Door de acties krijgen ze ook echt meer salaris, dat helpt ook mee Jan Jaap Hubeek, onderwijsmanager

Eerlijker salaris

Basisschoolleraren voeren al ruim een jaar actie voor betere werkomstandigheden. Ze eisen een eerlijker salaris en een verlaging van de werkdruk. Met de acties hebben ze honderden miljoenen euro's extra binnengesleept.



Volgens de leraren is het extra geld hard nodig om een groeiend lerarentekort een halt toe te roepen.



Carrièreswitch

Alle klachten van leraren over de slechte salarissen en hoge werkdruk weerhouden de nieuwe pabo-studenten er niet van tóch toe te werken naar een toekomst voor de klas. "Deze mensen komen veelal vanuit een andere beroepsgroep en willen meer betekenis aan hun werk geven," constateert Jan Jaap Hubeek, onderwijsmanager op de pabo van de Hogeschool Leiden, in alle gesprekken die hij met nieuwe studenten voert.



De hogeschool heeft bijna vier keer zoveel pabo-studenten in een paar jaar tijd. Hubeek: "Door de acties krijgen ze ook écht meer salaris. Dat helpt ook mee."



Hoewel sectororganisatie PO-Raad blij is met alle nieuwe aanmeldingen, is dit nog geen antwoord op het lerarentekort. "Het tekort loopt op tot 4100 in 2022 en 11.000 in 2027. Wij vinden dat het nog makkelijker moet worden om een zijinstroomtraject te volgen,'' aldus woordvoerder Annemieke Kooper.



Onderzoeken

Voor de geschiktheidsonderzoeken moeten basisschool nu bijvoorbeeld 5000 euro betalen. Ze krijgen dat geld alleen terug als de kandidaten zijn toegelaten.



Overigens melden zich ook meer studenten aan voor de reguliere pabo. Uit cijfers van het Lobo blijkt dat zich 7864 studenten hebben ingeschreven, 11 procent meer dan een jaar eerder.



