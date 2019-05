Meer toiletten voor vrouwen bij evenementen

“Het college is bereid om op meer plekken in de binnenstad extra toiletvoorzieningen voor vrouwen te plaatsen. Het streven is het aantal toiletvoorzieningen met de helft te laten toenemen.” Dat schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van gemeenteraadslid Nicole Temmink (SP).

Jaarlijks plaatst de stad zo’n 90 damestoiletten op Koningsdag, tegenover 103 plaskruizen met in totaal 412 plekken voor mannen om de blaas te legen. ‘Het feit dat een plaskruis meer plasplekken bevat dan een damestoilet verklaart dus de scheve verhouding’, aldus het college.

Damestoiletten worden geclusterd geplaatst om het risico op omwaaien en omduwen tegen te gaan. In de binnenstad is niet overal plek voor het plaatsen van geclusterde toiletten, omdat deze de doorstroom van groepen mensen kunnen blokkeren. Daarom zijn er wat minder damestoiletten dan plaskruizen geplaatst.

De gemeente benadrukt dat de wc’s een aanvulling zijn op bestaande openbare toiletten, en die in horecagelegenheden en bij evenementen. Elke horecagelegenheid moet om een vergunning te krijgen ten minste twee gescheiden toiletten, plus extra toiletten als ze een evenement organiseren zoals op Koningsdag of tijdens Pride.

Klagen

Al jaren klagen vrouwen structureel over het gebrek aan plekken om de behoefte te doen tijdens evenementen. Ook afgelopen Koningsdag was het weer raak, al had de gemeente beloofd om extra toiletten voor vrouwen te plaatsen.

Vorig jaar schreef Anouk Bosma in een ingezonden brief aan Het Parool over het gebrek aan toiletten voor vrouwen. Haar vriendin was uiteindelijk maar tussen twee auto’s op haar hurken gegaan om haar prangende bierplas te lozen. “Waarom stond er op haast elke hoek van de straat een urinoir en was er nergens een dixie te bekennen? Of voor mijn part een gat in de grond met een tent erboven?”

Mannen en vrouwen moeten even vaak plassen, ging Bosma verder. “Koningsdag 2018 was echt hart­stikke leuk geweest, vonden we. Jammer alleen van dat eeuwige plasprobleem. Wie weet, zou het volgend jaar anders kunnen?”

Het duurt een jaartje langer, maar als het aan de gemeente ligt gebeurt dat in 2020 dus wel.

Plaskrullen

Daarnaast onderzoekt Amsterdam ook of de ruim dertig bestaande plaskrullen vervangen kunnen worden door toiletten die niet alleen door mannen, maar door iedereen te gebruiken zijn.