Meer studentenkamers vrij, maar de woningnood blijft

Komen er volgend jaar nog wel internationale studenten naar Amsterdam?

De afgelopen jaren groeide het aantal internationale studenten in Amsterdam gestaag. In 2019 stonden bijna 13.000 buitenlandse studenten ingeschreven bij een Amsterdamse universiteit of hogeschool.

Of die stijgende lijn zich voor het komend collegejaar ook doorzet is onzeker, zegt Annelies van Dijk van de UvA. “De inschrijfcijfers voor collegejaar 2020-2021 worden pas in oktober definitief, maar we houden zeker rekening met de mogelijkheid dat er dit jaar minder internationale studenten komen. Maar hoeveel precies is bijzonder lastig in te schatten. Dat maakt het ook moeilijk om in te schatten hoeveel kamers we voor komend collegejaar nodig hebben voor internationale studenten.”

Voorlopig reserveert de UvA voor deze doelgroep dan ook nog niet minder kamers dan voorgaande jaren. “Mochten we met een overschot zitten, dan kunnen we daarmee andere doelgroepen bedienen, zoals Nederlandse studenten of de internationals die langer dan een jaar blijven.”